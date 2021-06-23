نشرة أخبار العالم| أمريكا تحجب مواقع إلكترونية إيرانية.. ليبيا تترقب انطلاق مؤتمر برلين 2

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

واشنطن تحجب مواقع إلكترونية تابعة لإيران وحزب الله العراقي

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، حجب مواقع على الإنترنت، تابعة لإيران، وأخرى تابعة لكتائب حزب الله العراقي.

مؤتمر برلين2 .. أمريكا: نسعى للتعاون مع حلفائنا لتعزيز الاستقرار في ليبيا

توجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى ألمانيا، للمشاركة في مؤتمر "برلين 2" بشأن الأوضاع في ليبيا وإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري، متعهدا بالعمل مع الحلفاء لتعزيز الاستقرار في ليبيا.

قبل مؤتمر برلين 2.. المنقوش تطرح مبادرة استقرار ليبيا

أعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، طرح مبادرة "استقرار ليبيا"، التي ستقدم خلال مؤتمر برلين 2، وتتضمن رؤية محلية وأجندة زمنية للمصالحة والانتخابات.

قرار عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن ديون السودان

أعلن صندوق النقد الدولي في بيان أن المؤسسة استطاعت تأمين تعهدات بالتمويل من الدول الأعضاء، تتيح لها تقديم إعفاء شامل من الديون لدولة السودان.

رجل أعمال يشتري قصر أمير الكويت الراحل بهذا السعر

ذكرت وسائل إعلام في الكويت، أن رجل أعمال بارز اشترى قصر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، بمبلغ 60 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 198 مليون دولار.

السعودية .. إيقاف قاضٍ وموظفين حكوميين في قضايا فساد

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية أن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتجاوزين. وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:

إحالة رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز إلى السجن

أحال قاضي التحقيق في الجرائم الاقتصادية في موريتانيا، الثلاثاء، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى السجن بعد تحقيق معه استمر قرابة الساعة.

تعرف على أكثر مدن العالم غلاء بالنسبة للوافدين

احتلت العاصمة اللبنانية بيروت المركز الثالث بين مدن العالم الأكثر غلاء بالنسبة للعاملين والمقيمين الأجانب، حسبما أظهر التحقيق السنوي الذي أجرته "ميرسر" للاستشارات.

الدبيبة يبحث مع وزير خارجية ألمانيا تنسيق المواقف بشأن مؤتمر برلين 2

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة مساء الثلاثاء، مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، تنسيق المواقف السياسية في مؤتمر "برلين 2".

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، مدينة “ليما” عاصمة بيرو، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

الجوع يهدد 80 مليون شخص.. الأمم المتحدة تحذر من تداعيات مناخية كارثية

حذر مشروع تقرير خبراء الأمم المتحدة حول المناخ، من عواقب لا يمكن الرجوع عنها، على الأنظمة البشرية والبيئية، حيث سيدمر التغير المناخي، الحياة التي نعرفها حاليا على كوكب الأرض، في غضون 30 عاما أو حتى أقل.