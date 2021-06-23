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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أخبار الفن|حقيقة ظهور عادل إمام بـ لحية بيضاء.. مرض زوجة نبيل الحلفاوي

عادل إمام
عادل إمام

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية، ومنها "سر خضوع نانسى عجرم للتحقيق، وحقيقة اعتزال الفنانة عبلة كامل، وتفاصيل ختام مهرجان الإسماعيلية، نبرز أهمها فيما يلي:

 

تفاصيل حفل ختام مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

أقيم أمس، حفل ختام مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، في دورته الـ 22 والذي بدأ بالسلام الجمهوري.

وحضر الحفل كل من، اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية، الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما نيابة عن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الناقد عصام زكريا رئيس المهرجان، السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، اللواء مجدي العناني السكرتير العام للمحافظة، النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، نواب البرلمان أحمد عثمان وسامي سليم وآمال رزق الله، نيافة الأنبا دانيال لطفي مطران الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية، اللواء وائل حمزة رئيس مجلس ومدينة الإسماعيلية.

 

أحمد كمال يطمئن الجمهور على عبلة كامل..ويؤكد: لا تفكر في الاعتزال

أكد الفنان أحمد كمال في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الفنانة عبلة كامل تتمتع بصحة جيدة، ولا تفكر نهائيا في الاعتزال عن الفن.

وعن سبب غيابها قال الفنان أحمد كمال: "عبلة في مرحلة سكون لاختيار عمل يليق بمشوارها الفني، إلى جانب أن فترة كورونا جعلتها تفضل الابتعاد قليلا، وستعود قريبا لجمهورها إذا وجدت العمل الذي يستفزها".

 

مرض زوجته.. سبب غياب تدوينات نبيل الحلفاوي لأيام متتالية

نشر الفنان نبيل الحلفاوي ، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، رد فيها على تغريدات محبيه ومتابعيه، الذين حرصوا على السؤال عنه طوال أيام غيابه الفترة الماضية.

وكتب نبيل الحلفاوي، في تغريدته، ردًا على تغريدات المتابعين: «تسلموا جميعا يا رب»، وبتتبع باقي الردود على التغريدة، تبين أن سبب غياب «الحلفاوي» خلال الفترة الماضية، هو مرور زوجته بوعكة صحية، إذ كتب أحد المتابعين له: «ألف حمدا لله ع السلامة يا قبطان .. نورت تويتر. ربنا يطمن حضرتك ع استاذة نادية»، ليرد عليها الفنان القدير قائلًا: «يا رب يا سحر»، ليؤكد أن زوجته «السيدة نادية» قد مرت بوعكة صحية في الأيام الماضية، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها. 

 

بـ لحية بيضاء.. حقيقة الصورة المتداولة للزعيم عادل إمام عبر تويتر

ضُج موقع التغريدات القصيرة تويتر، بصورة غير صحيحة للزعيم عادل إمام، ظهر فيها مع ابنه الفنان محمد إمام، ولكن مروجي الصورة قاموا بالعبث بها، وإضافة تغييرات عليها باستخدام برامج تحرير الصور.

 

نبيلة عبيد تحصل على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات وتشكر حاكم دبي

نشرت الفنانة نبيلة عبيد، صورة لها عبر حسابها على تطبيق “إنستجرام”، أعلنت من خلالها، حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

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