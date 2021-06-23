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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برنامج ورش عمل بجامعة العريش لتبادل الخبرات

ورش عمل بجامعة العريش
ورش عمل بجامعة العريش لتبادل الخبرات

تنظم جامعة العريش برنامج ورش عمل متنوعة لتبادل الخبرات والأدوار في مجالٍ التدريب العملي ،تحت إشراف الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش.

حيث نظمت  كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية جامعة العريش،  ورشة عمل بعنوان "المعايير القومية القياسية لخريجي كليات الثروة السمكية"،.

 وذلك فى إطار فعاليات برنامج إعداد وتأهيل الهيئة المعاونة لكلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية  بالعريش ، وقد حاضر فيها الدكتور  أشرف الدكر عميد الكلية.. 

وقال الدكتور  أشرف،  أن الندوة  ترتبط ارتباطاً وثيقاً ببرنامج التنمية المستدامة 2030م .، وتهدف ورشة الي زيادة الخبرات وتهيئة بيئة تعليمية تحاكي الواقع  كما  تهدف إلى تحقيق المستقبل المنشود، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى تدريب الكوادر البشرية وتقديم كافة وسائل الدعم  .

 


توعية وتثقيف :

 

كما نظمت  كلية الآداب جامعة العريش محافظة شمال سيناء ،   ندوة توعوية وتثقيفية "أون لاين "لطلاب الجامعة، بعنوان "دور الجامعة فى مواجهة ظاهرة التطرف الفكرى" من خلال أنشطة مركز التدريب والاستشارات الاجتماعية بالكلية، حاضرت فيها الدكتورة سماح محمد لطفى مدرس علم الاجتماع بالكلية ، حيث تم عمل نقاش مع الطلاب حول آرائهم فى مواجهة ظاهرة التطرف الفكرى.

كما تم مناقشة أهم الآثار السلبية للتطرف الفكري ومنها (زعزعة الاستقرار المجتمعي وانتشار الفوضى، والسيطرة على عقول وأفكار الشباب، كما ناقشت الندوة عدد من المقترحات لمكافحة التطرف .


وقد انتهت الندوة ، الي أن من العوامل الأكثر تأثيرًا في انتشار التطرف الفكري هي" الجهل الفكري، والتعصب الديني، وضعف الانتماء الوطني".

 

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برنامج ورش عمل الخبرات العريش

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