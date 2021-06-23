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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 23 -6-2021

درجات الحرارة
درجات الحرارة

 استعرض برنامج "صباح البلد " المذاع على قناة " صدى البلد"، حالة الطقس في تقرير مفصل عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 23 -6- 2021، في القاهرة والمحافظات.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدء فصل الصيف جغرافيًا يوم الاثنين الماضي الموافق 21 يونيو 2021 ، والذي يستمر لمدة 3 أشهر قادمة حتى يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر ، مؤكدة أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم .

 بيان بـ درجات الحرارة

وفيما يلى بيان بـ  درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

 

القاهرة العظمى 37 والصغرى 23 . 

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22 . 

الدقهلية العظمى 35 والصغرى 20 . 

الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 21 .

الغردقة العظمى 38 والصغرى 27 . 

المنيا العظمى 38 والصغرى 24 .

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 45 30
المدينة 46 33
الرياض 46 28
المنامة 37 30
أبو ظبي 45 31
الدوحة 40 31
الكويت 47 32
دمشق 35 19
بيروت 27 25
عمان 31 19
القدس 28 18
غزة 29 21
بغداد 45 28
مسقط 34 30
صنعاء 30 16
الخرطوم 39 30
طرابلس 37 28
تونس 31 23
الجزائر 25 19
الرباط 24 15

https://youtu.be/UMh0K_sLEH4

 

درجات الحرارة صباح البلد أرصاد الجوية المدن والعواصم القاهرة العظمى الاسكندرية

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