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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رياح مثيرة للأتربة.. تعرف على طقس السعودية اليوم

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريرًا عن حالة الطقس لليوم الأربعاء بالمملكة.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، توقع المركز أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ تشمل الأجزاء الساحلية، فيما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات: جازان وعسير؛ تمتد إلى مرتفعات الباحة.

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رياح سطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف في الجزأين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزأين الجنوبي والأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 38 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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