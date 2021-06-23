عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الأغذية العالمي" يحذر من انتشار المجاعة في عدة دول ويشدد على أهمية التمويل الدولي

صدى البلد

 حذر برنامج الأغذية العالمي من انتشار المجاعة في عدة دول وتعرض ملايين السكان فيها للخطر، مشددا على ضرورة الحاجة إلى تمويل دولي عاجل ووصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
وبحسب مركز إعلام المنظمة الدولية، كشف التحليل الأخير الذي أجراه البرنامج أن 41 مليون شخص في 43 دولة "يتأرجحون على حافة المجاعة"، وقد ارتفع هذا العدد من 27 مليون قبل عامين.
وأعرب ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، أمام المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي الذي انعقد حديثاً، عن حزنه الشديد لما يواجهه البرنامج في عام 2021، قائلا "لدينا الآن أربعة بلدان توجد فيها ظروف شبيهة بالمجاعة".. ووصف الوضع بأنه "مأساوي"، لأن "هؤلاء هم أناس حقيقيون بأسماء حقيقية".
وقال برنامج الأغذية العالمي إن 584 ألف شخص يعانون بالفعل من ظروف شبيهة بالمجاعة في إثيوبيا ومدغشقر وجنوب السودان واليمن.. وأن الوضع في نيجيريا وبوركينا فاسو هو أيضا مصدر قلق خاص إذ أن في الدولتين جيوبا توجد بها ظروف شبيهة بالمجاعة.
وأشار المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي إلى أن 260 ألف شخص ماتوا بسبب الجوع في الصومال في عام 2011، مستذكرا أنه "بحلول الوقت الذي أُعلن فيه عن المجاعة بالفعل - كان نصف هذا العدد قد مات بالفعل".. وقال "لا يمكننا مناقشة الأرقام حتى الموت فيما يحتاج الناس إلى مساعدتنا الآن".
ووفقاً لبيان برنامج الأغذية العالمي، فإن الجوع ارتفع بسبب الصراع وتغير المناخ والصدمات الاقتصادية.. ومع ذلك، فقد أدى الارتفاع الحاد في أسعار الأغذية الأساسية إلى تفاقم الوضع، حيث ارتفعت التكلفة العالمية للذرة بنسبة 90 في المائة تقريبا على أساس سنوي، على سبيل المثال.
وأضافت الوكالة الأممية المعنية بتوفير الغذاء للمتضررين من الكوارث والصراعات، أن انخفاض قيمة العملة يعد أيضا أحد العوامل في العديد من البلدان، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في أماكن مثل لبنان ونيجيريا والسودان وفنزويلا وزيمبابوي.
يُشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي ينظم هذا العام أكبر عملية له على الإطلاق، ويستهدف من خلالها الوصول إلى 139 مليون شخص.. وقال البرنامج إنه من خلال التمويل الكافي وإمكانية الوصول، يمكنه تزويدهم بالغذاء المنقذ للحياة والمساعدات الغذائية.

ترشيحاتنا

الاستقرار والتعافي.. البنك الدولي: الإصلاحات الاقتصادية في مصر خففت آثار صدمة كورونا

كأس العرب للشباب.. مصر تواجه الجزائر والامارات تلتقي طاجيكستان

توجيه الرئيس السيسي بالتعاون مع المؤسسات الدولية في تمويل التنمية يتصدر اهتمامات الصحف

أخبار الفن|حقيقة ظهور عادل إمام بـ لحية بيضاء.. مرض زوجة نبيل الحلفاوي

طلاب الثانوية العامة الذين لم يتسلموا التابلت يؤدون الامتحان التجريبي .. اليوم

أحمد موسى يهاجم أردوغان.. بشرى سارة من وزير التموين.. الكهرباء تغلظ عقوبة سرقة التيار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 23-6-2021

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

توجيه الرئيس السيسي بالتعاون مع المؤسسات الدولية في تمويل التنمية يتصدر اهتمامات الصحف

أخبار الفن|حقيقة ظهور عادل إمام بـ لحية بيضاء.. مرض زوجة نبيل الحلفاوي

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرتضى منصور يعلن عودة صفحته الرسمية: "انتظروا فيديو مهم"

الزمالك يهزم المقاصة بثنائية أوباما ويتأهل لنصف نهائي الكأس .. صور

احذر.. 3 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية قاتلة

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

فيديو

فيديوجراف .. هيئة السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادثي قطاري الإسكندرية وحلوان

فيديوجراف.. تفاصيل سرقة حماة تامر حسني في مدينة 6 أكتوبر

فيديوجراف.. عماد متعب يكشف تفاصيل حالته الصحية

فيديو جراف.. اختراق الفقاعة وفتيات ليل. ماذا يحدث داخل منتخب تشيلي؟

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

اﻟﻤﺰﻳﺪ