رئيس أركان إسرائيل ينهي لقاءاته في واشنطن.. وهذه نتائجها

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي انتهاء زيارة رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي للولايات الأمريكية، والتي تخللها عدد من اللقاءات مع المسئولين الأمريكيين.



ووفقاً للمتحدث باسم الجيش، ‏"أنهى رئيس الأركان أفيف كوخافي سلسلة لقاءات التقى خلالها كل من قائد القيادة المركزية للولايات المتحدة كنث ماكنزي، قائد العمليات الخاصة في الولايات المتحدة ريتشارد كلارك وشخصيات أخرى رفيعة المستوى".





وأوضح بيان الجيش، أن كوخافي ناقش خلال اللقاءات استنتاجات النشاطات العسكرية للجيش الإسرائيلي في الشرق الأوسط التي تمت في الأشهر الأخيرة على الجبهتين الشمالية والفلسطينية، والتعاون العسكري والاستخباراتي بين الجيشين والخطط الجديدة لتوسيع التعاون العسكري".



ونقل المتحدث باسم الجيش عن كوخافي قوله "التعاون العسكري للجيش الإسرائيلي مع الجيش الأمريكي هو استثنائي في نطاقه ووصل إلى ذروته النوعية".