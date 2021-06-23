عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن تغلق مواقع إلكترونية لوسائل إعلام إيرانية لانتهاكها العقوبات الأمريكية

صدى البلد

 أعلنت الولايات المتحدة مصادرة 36 موقعا إلكترونيا يستخدمها اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإيراني وكتائب حزب الله وإغلاقها، وذلك لانتهاكها العقوبات الأمريكية.


وقالت وزارة العدل الأمريكية -في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الأربعاء/- إن "حكومة الولايات المتحدة، بناءً على أوامر المحكمة، استولت على 33 موقعا يستخدمها اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإيراني، و3 مواقع تستخدمها كتائب حزب الله، لانتهاكها العقوبات الأمريكية".


وأضافت أن مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأمريكية بالتعاون مع مكتب إنفاذ قوانين التصدير ومكتب التحقيقات الفيدرالي حققوا في عمليات ضبط هذه المواقع الإلكترونية.


ونشرت الولايات المتحدة على المواقع المغلقة رسالة تقول إنه "تم الاستيلاء على هذا الموقع من جانب الحكومة الأمريكية"، وبموجب الرسالة فإن إغلاق هذه المواقع تم بالاستناد إلى قوانين يجيز أحدها هذا الإجراء في إطار ممارسة السلطات الرئاسية في مواجهة تهديد استثنائي.

ترشيحاتنا

الاستقرار والتعافي.. البنك الدولي: الإصلاحات الاقتصادية في مصر خففت آثار صدمة كورونا

كأس العرب للشباب.. مصر تواجه الجزائر والامارات تلتقي طاجيكستان

توجيه الرئيس السيسي بالتعاون مع المؤسسات الدولية في تمويل التنمية يتصدر اهتمامات الصحف

أخبار الفن|حقيقة ظهور عادل إمام بـ لحية بيضاء.. مرض زوجة نبيل الحلفاوي

طلاب الثانوية العامة الذين لم يتسلموا التابلت يؤدون الامتحان التجريبي .. اليوم

أحمد موسى يهاجم أردوغان.. بشرى سارة من وزير التموين.. الكهرباء تغلظ عقوبة سرقة التيار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 23-6-2021

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

توجيه الرئيس السيسي بالتعاون مع المؤسسات الدولية في تمويل التنمية يتصدر اهتمامات الصحف

أخبار الفن|حقيقة ظهور عادل إمام بـ لحية بيضاء.. مرض زوجة نبيل الحلفاوي

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرتضى منصور يعلن عودة صفحته الرسمية: "انتظروا فيديو مهم"

الزمالك يهزم المقاصة بثنائية أوباما ويتأهل لنصف نهائي الكأس .. صور

احذر.. 3 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية قاتلة

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

فيديو

فيديوجراف .. هيئة السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادثي قطاري الإسكندرية وحلوان

فيديوجراف.. تفاصيل سرقة حماة تامر حسني في مدينة 6 أكتوبر

فيديوجراف.. عماد متعب يكشف تفاصيل حالته الصحية

فيديو جراف.. اختراق الفقاعة وفتيات ليل. ماذا يحدث داخل منتخب تشيلي؟

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

اﻟﻤﺰﻳﺪ