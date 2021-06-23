إنجاز جديد..تسجيل أول علاج لضمور العضلات..نواب: خطوة إيجابية من هيئة الدواء في إطار توجيهات القيادة السياسية..وفئة الأطفال هي الأكثر تعرضا للإصابة بهذا المرض

برلمانية: تسجيل أول علاج لضمور العضلات إنجاز.. وسيتم إدراجه بالتأمين الصحي

صحة النواب: توفير دواء لمرضى ضمور العضلات خطوة ممتازة

برلمانية: توفير علاج لضمور العضلات يخفف الأعباء عن المصابين

أثنى نواب البرلمان علي جهود هيئة الدواء المصرية في توفير هذا العلاج المستعصي الذي كان يمثل معاناة كبري لدي مرضاه، كما أوضحوا أبرز الفوائد التي تنعكس عليهم لا سيما إدراجه ضمن الأدوية المقدمة من التأمين الصحي.

فى البداية قال الدكتور محمود يس، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، إن مرض ضمور العضلات الشوكي من الأمراض التي يصعب علاجها، ولم يكن هناك أى علاج له حتى فترة قريبة يمنح الأمل للمصابين بأن تتحسن حالتهم الصحية، موضحًا ضمور العضلات مرض وراثي يعتمد على التشوه في بعض الجينات المسؤولة عن تنظيم التحكم في الحركة العضلية.

وأضاف "يس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، امس الثلاثاء والذى يقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر، أن تحرك العضلات يتحكم فيها مراكز عصبية تنقل شحنات من خلال خلايا عصبية وألياف عصبية طويلة تتصل بالعضلات، موضحًا ان إذ لم تُرسل هذه الشحنات إلى العضلات فلا تعمل.

وأوضح "يس" ان فى حالة الإصابة بالمرض فإن هناك خلل يحدث في الجينات التي ترسل هذه الشحنات، موضحًا أن المرض ينتج عن عدم قيام العضلات بوظائفها ما يتسبب في ضمورها.

وواصل المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، المرض يبدأ في المراحل الأولى من عمر الطفل وتظهر علامات الإصابة بصعوبة التنفس، وفي النهاية تعيش نسبة كبيرة من المصابين عمرهم بمشكلات كبيرة في حركة العضلات، وهو ما أدى إلى اهتمام الدولة المصرية بتوفير العلاج المناسب لهذا النوع من المرض، وبخاصة مع زيادة الأدوية المستوردة من الخارج بطرق غير قانونية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن هيئة الدواء تعمل على تنفيذ توجيهات الدولة بتوفير الأدوية، وبالفعل تم تسجيل الدواء في فترة قصيرة وسيتداول في السوق المصري، وهذا الأمر يعد خطوة أولى على طريق تنفيذ توجه رئاسة الجمهورية بتوفير الأدوية للأمراض المستعصية ومنع تداول هذه الأدوية بطرق غير قانونية.

وتابع، الدواء المسجل يعطى للأطفال عن طريق الفم وليس الحقن، وذلك بجرعة واحدة، تحت متابعة الطبيب، لافتًا إلى أن الطفل يحصل على الدواء بعد الأكل ثم يتناول كمية من المياه.

واختتم "يس" حديثه بأن هذا الدواء قد يمنع تدهور الحالة، منوهًا بأنه سيكون هناك فارق كبير في السعر بين سعر الدواء في السوق المصري والدول على مستوى العالم.

وقالت النائبة ايناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن هناك جهد كبير مبذول من هيئة الدواء المصرية وراء تسجيل أول علاج لضمور العضلات بعد أن عاني الكثير من المواطنين لعدم توفر علاج فعال، معقبة " تم اجراء الكثير من الابحاث والتجارب علي الأطفال من أجل التوصل لإنتاج مادة علي درجة عالية من الفعالية".

و أضافت " عبدالحليم" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن دواء ضمور العلاج يتسم بغلاء سعره علي المستوي العالمي مما يشكل عبء علي المرضي في الحصول عليه بشكل دوري، مشيرة إلي أنه يعد ضمن الأدوية المدرجة ضمن الخدمات الدوائية للتأمين الصحة ويعني بذلك أنه علاج يتم علي نفقة الدولة.

ولفتت عضو لجنة الصحة، إلي أن فئة الأطفال هي الأكثر تعرضا للإصابة بهذا المرض والذي يحدث نتيجة خلل في مما ينتج عنه عدم قيام العضلات بوظائفها ما يتسبب في ضمورها.

وتابعت النائبة،خطوة إيجابية من هيئة الدواء تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أنواع الأدوية وخاصة المستعصية مما يهدف لتذليل التحديات والصعاب القائمة أمام المرضي.

فيما قالت النائبة ايرين سعيد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن تسجيل أول علاج لضمور العضلات يتم تداوله بالسوق المصري، يعد بمثابة نظرة إنسانية قبل كونها مجهود خدمي يهدف لرعاية المصابين بهذا المرض، معقبة " كان في معاناة كبيرة بين أهالي الأطفال المصابون به، فضلا عن غلاء أسعاره".

,أكدت " سعيد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن هذه الخطوة ستعمل علي تخفيف الأعباء عن كاهل المصابين بمرض ضمور العضلات، وذلك بفضل المجهود العظيم الذي تبذله هيئة الدواء المصرية في توفير كافة أنواع الأدوية وخاصة للأمراض الأكثر شيوعا والمستعصية بين المواطنين.

و أشارت عضو لجنة الصحة، إلي أن توجيهات الرئيس السيسي المستمرة دائما تكون المحرك الأساسي وراء أي تطوير بالقطاع الصحي سواء علي مستوي تقديم الخدمات الصحية من مستلزمات طبية أو أدوية وذلك في ظل جائحة كورونا.

وتابعت النائبة، كانت هناك مطالب برلمانية من لجنة الصحة بشأن توفير هذا العلاج، حيث جاءت هذه الخطوة تلبية لهذه المطالب، لافتة إلي أنها لم تستغرق زمنا طويل بل تم التسجيل في زمن قياسي.

وفي سياق متصل أكدت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب وعضو لجنة صحة النواب، أن تسجيل أول دواء للمواطنين مصابي مرضى ضمور العضلات وتوفيره بسوق الدواء المصرية، خطوة ممتازة وإنجاز كبير، له آثار إيجابية قوية في علاج هؤلاء المرضى الذين يعانون أشد المعاناة.

وقالت عضو لجنة صحة النواب إن هذا القرار جاء في ضوء تكليفات الرئيس السيسى واهتمامه بالمواطنين مصابى ضمور العضلات وتوفير العلاج اللازم لهم وتخفيف معاناتهم والاستجابة لمطالبهم.

ووجهت عضو لجنة صحة النواب، الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصري، للاستجابة لدعم مرضى ضمور العضلات وتقليل معاناتهم بسرعة تسجيل أول دواء لهم بالسوق المصرية، وتخفيف معاناة وآلام هؤلاء المرضى، مشيرة إلى أنهم كانوا يستغيثون من أجل توفير العلاج، الأمر الذى دفع هيئة الدواء المصرية إلى العمل بأقصى طاقة ممكنة من أجل تخفيف الألم، وتوفير الدواء المعالج لمرض ضمور العضلات في سوق الدواء المصرية.

وطالبت عضو لجنة صحة النواب، الحكومة بسرعة توفير علاج أيضاً لمرض دوشين.

جدير بالذكر أن النائبة هناء سرور عضو لجنة الصحة، وأعضاء مجلس النواب، طالبوا بتوفير علاج لهؤلاء المرضى خلال اجتماع لجنة الصحة بالنواب.