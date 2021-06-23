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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عاجز عن الحركة .. إصابة بطل Friends بسرطان البروستاتا

إصابة بطل مسلسل
إصابة بطل مسلسل Friends بالسرطان

فوجئ محبو المسلسل الكوميدي الأمريكي الشهير Friends بغياب أحد أبطاله عن حلقة “لم الشمل” التي عرضت على منصة HBO MAX 27 مايو الماضي ولاقت نجاحا كبيرا. 

حلقة لم الشمل من مسلسل Friends

تفاصيل إصابة بطل Friends بالسرطان

غاب عن حلقة لم الشمل لأبطال مسلسل Friends واحد من أهم وأبرز أبطالها وهو الممثل الأمريكي جيمس مايكل تايلر الذي لعب دور "غانثر" فتي المقهى الذي وقع في حب رايتشل جرين طوال حلقات العمل دون أن يكشف لها عن مشاعره ورغم ضآلة مساحة دوره إلا أنه كان أحد الشخصيات المحورية.

يكافح جيمس مايكل تايلر مع المرحلة الرابعة من سرطان البروستاتا الذي تسبب في إصابته بالشلل في الجزء السفلي من جسمه، ونتيجة تفاقم مرضه لم يتمكن من الانضمام لفريق النجوم الذين شاركوا في حلقة لم الشمل من مسلسله الأبرز Friends .

غانثر في مسلسل Friends

وقال جيمس مايكل تايلر الذي يبلغ من العمر 59 عاما، في حوار تلفزيوني إنه تم تشخصيه بإصابته بمرحلة متقدمة من سرطان البروستاتا، الذي انتشر إلى عظامه، وإنه يتعامل مع هذا المرض منذ حوالي ثلاث سنوات تقريبا، لكنه بدأ يتحور في بداية وباء كورونا تضاعفت إصابته نتيجة غيابه عن مواعيده مع الأطباء. 

ورغم مرض حرص جيمس مايكل تايلر على حضور حلقة لم الشمل عبر تطبيق زووم، ليتغلب على القيود الجسدية والمرضية حتى لا يصاب بالإحباط، وكان سعيدا جدا بظهوره ولا يرغب في الغياب عن مثل هذا الحدث بحسب موقع page six. 

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بعد 17 عامًا.. الجمهور يبحث عن مسلسل Friends

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ليدي جاجا تغني Smelly Cat مع ليزا كودرو في حلقة Friends الجديدة

حلقة لم الشمل من Friends

اجتمع أبطال مسلسل Friends مرة أخرى بعد مرور 17 عاما على انتهاء المسلسل الأشهر في تاريخ التلفزيون الأمريكي، وظهروا جميعا بشخصياتهم الحقيقية على رأسهم النجوم الست جينيفر أنيستون، كورتني كوكس، ليزا كوردو، مات لو بلانك، ماثيو بيري، وديفيد شويمر.

وعاد الجميع في أبريل الماضي إلى استوديوهات ورانر براذرز للاحتفاء بأشهر سلسلة مسلسلات كوميدية اجتماعية في تاريخ الدراما الأمريكية، التي استمر عرضها بين عامي 1994 وحتى 2004، وتصوير حلقة لم الشمل. 

تحدث أبطال Friends  خلال الحلقة حول كواليس تصوير المسلسل والتحضير لشخصياتهم وتبادل الذكريات حول العمل الذي غير حياتهم.

انضم لأبطال Friends قائمة كبيرة من النجوم التي أعلنت عنها شركة وارنر ميديا من قبل لظهورهم في الحلقة كضيوف شرف، على رأسهم ليدي جاجا، كيت هارينجتون، جاستن بيبر، ديفيد بيكهام، وفريق BTS.

Friends مسلسل Friends حلقة لم الشمل غانثر أبطال Friends

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