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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الإقتصاد المصرى

خبير اقتصادي: إنجاز البنية الأساسية بمصر نقلها 90 مركزا في المؤشرات التنافسية

الدكتور إبراهيم مصطفى،
الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الإقتصادى

قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الإقتصادى، إن أى مستثمر يجب أن يضع فى اعتباره وضع البلاد السياسي والأمني من أجل ضمان الاستثمار بها، مشيرا إلى أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي تم العمل على تلك النقطة بشكل جيد.


وأضاف  خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن وضع الاقتصاد المصرى كان متأزما، موضحا أنه من أجل ذلك قامت الدولة باتخاذ برنامج عنيف للإصلاح المالى والنقدى، ترتب عليه تحوله من مؤشرات سلبية إلى إيجابية.


وتابع أن مصر قبل تفشي فيروس كورونا حول العالم وصلت إلى معدل اقتصادي 6% فى عام 2019، لافتا إلى أن معدلات التضخم فى أول عام 2016 لبرنامج الإصلاح المالى والنقدى وصلت إلى 35%، والآن وصلت إلى أقل من 8%.


وأكد أن معدلات البطالة كانت قد تعدت ال13% إلا أنها وصلت إلى أقل من 8% قبل تفشي كورونا، متابعا أن هناك مجهود كبير من الدولة قامت به فى خلال خمس سنواته.


وأشار إلى أنه ماتم إنجازه على مستوى البنية الأساسية فى مصر نقلها حوالى 90 مركزا فى مؤشرات التنافسية، خاصة فى مجال جودة الطرق.


 

معدلات البطالة وضع البلاد السياسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الإقتصاد المصرى فيروس كورونا البنية الأساسية مجال جودة الطرق

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