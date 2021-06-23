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رئيس التحرير
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اقتصاد

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وزير الإسكان يستعرض مقترح المخطط التفصيلي العام للمدخل الجنوبى لمدينة الجيزة

وزير الإسكان يستعرض
وزير الإسكان يستعرض مقترح المخطط التفصيلي العام

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لاستعراض مقترح المخطط التفصيلي العام للمدخل الجنوبى لـ مدينة الجيزة، والذى يهدف للربط والتكامل مع المشروعات التنموية الكبرى فى النطاق المحيط، والاستغلال الأمثل للأراضى المتاحة على الواجهة النيلية، والمحاور الرئيسية، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والمجموعة الاستشارية للمشروع.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة المقترح المُقدم بهدف الوصول إلى الصورة النهائية للمخطط التفصيلي العام للمدخل الجنوبى لمدينة الجيزة، وتحديد المرحلة العاجلة لبدء تنفيذ أعمال التطوير بها، وموقف إعداد الرسومات التنفيذية للمحاور والطرق الرئيسية المحيطة بالمنطقة، سواءً من خلال فتح محاور جديدة، وكذا تطوير المحاور القائمة.

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وأكد وزير الإسكان، أن المشروع يهدف لربط منطقة المدخل الجنوبى للجيزة بالمحاور الرئيسية المحيطة، وإنشاء مركز نقل جماعى لحل مشكلة منظومة النقل والمواقف العشوائية، وما تسببه من اختناقات مرورية، وإنشاء مراكز إدارية وخدمية تلبى احتياجات المواطنين، حيث تعتمد الفكرة التخطيطية على تحسين البيئة العمرانية، وتوفير الخدمات المختلفة للسكان، وتحسين شبكة الطرق الرئيسية، وتدعيمها بمحاور طولية وعرضية.

وزير الإسكان المخطط التفصيلى مدينة الجيزة المشروعات التنموية الاستغلال الأمثل للأراضى

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