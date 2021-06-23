طريقة عمل فطيرة بالدقيق والماء بأكثر من وصفة

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طريقة عمل فطيرة بالدقيق والماء ،إذا كنتي تحاولين تقديم أكلات سهلة وبسيطة في المنزل، يمكنك أن تتعلمي طريقة عمل فطير في الطاسة بدون أي مجهود للشيف نجلاء الشرشابي

مقادير فطيرة بالدقيق والماء



3 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح ماء للعجن

سمن



طريقة عمل فطيرة بالدقيق والماء



* تخلط المقادير الجافة.

* يضاف الماء المغلي أثناء الخفق حسب الحاجة حتى ضبط القوام.

* تضاف 2ملعقة من السمن مع الاستمرار في الخفق.

* تشكل العجينة على هيئة كرات متوسطة الحجم.

* تفرد كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق ثم يضاف فوقها سمن وتطبق.

* تكرر مرحلة وضع السمن والتطبيق مرة أخرى ثم تترك لترتاح قليلاً.

* تسوى كل فطيرة من الوجهين على طاسة ساخنة مدهونة بالسمن.

* أو يرص على صاج فرن مدهون بالسمن ويسوى بالفرن.

* يقدم الفطير بالهنا.



طريقة عمل فطيرة سادة

طريقة عمل فطيرة سادة تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل فطير بالماء بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ وموفر لعشاق الفطير .



مقادير فطير بالماء المغلي

3 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

ماء للعجن

سمنة



طريقة تحضير فطير بالماء المغلي

* تخلط المقادير الجافة.

* يضاف الماء المغلي أثناء الخفق حسب الحاجة حتى ضبط القوام.

* تضاف 2ملعقة من السمن مع الاستمرار في الخفق.

* تشكل العجينة على هيئة كرات متوسطة الحجم.

* تفرد كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق ثم يضاف فوقها سمن وتطبق.

* تكرر مرحلة وضع السمن والتطبيق مرة أخرى ثم تترك لترتاح قليلاً.

* تسوى كل فطيرة من الوجهين على طاسة ساخنة مدهونة بالسمن.

* أو يرص على صاج فرن مدهون بالسمن ويسوى بالفرن.

* يقدم الفطير بالهنا.



طريقة عمل الفطير المشلتت

طريقة عمل الفطير المشلتت بوصفات سهلة وسريعة يمكن عمل الفطير المشلتت في المنزل بوصفات سهلة وسريعة إليك طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل بنفسك وبخطوات سهلة وبسيطة دون الحاجة لشرائه جاهزًا...



الفطير المشلتت للشيف أميرة شنب

طريقة عمل الفطير المشلتت بالسمن البلدى

2 كوب دقيق

ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

ماء للعجن

سمنة

عسل ابيض للتقديم

عسل اسود للتقديم

مش للتقديم

طريقة عمل فطير مشلتت بالسمن البلدى بالخطوات

فى العجان يخلط الدقيق مع السكر و الملح لمدة 10 دقائق ثم تترك لترتاح ويرفع العجين ثم يدهن بالسمن

تشكل كرات متوسطة الحجم ثم ترفع على صينية وتترك ترتاح لمدة 10 دقائق

فى صينية الفرن المدهونة سمنة ايضا يتم وضع 4 طبقات من العجين بعد فردها ويدخل الفرن حتى تنضج

الفطير المشلتت لليف إلهام فتحى

المقادير:

2 ملعقة كبيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

4 آكواب دقيق فاخر

2 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ماء دافئ للعجن

1/2 كوب سميد

300ج زبدة

طريقة التحضير:

- في العجانة يوضع الدقيق مع السكر والملح والزيت ثم عصير الليمون ويضاف الماء الدافئ تدريجيا ثم يعجن الكل جيدًا، ويقسم العجين لكور متساوية.

- يدهن بقليل من الزيت ويترك لـ ٦ ساعات وتفرد كل كرة عجينة الى ان تصبح رقيقة وكبيرة على سطح به القليل من الزيت ثم قليل من السميد وتطبق على شكل ظرف ثم توضع جانبا إلى الأنتهاء من كل الكور.

- يوضع الفطير الذي تم الحصول عليه في صينية مدهونة بالزبدة ثم يدهن الوجه مرة اخرى بالزبدة و يترك ليرتاح مدة نصف ساعة ويخبز الفطير في الفرن.



طريقة عمل فطائر الصاج

طريقة عمل فطائر الصاج إذا كنتي تحاولين تقديم أكلات سهلة وبسيطة في المنزل، يمكنك أن تتعلمي طريقة عمل فطير في الطاسة بدون أي مجهود للشيف نجلاء الشرشابي

مقادير فطير الطاسة



3 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح ماء للعجن

سمن



طريقة تحضير فطير الطاسة



* تخلط المقادير الجافة.

* يضاف الماء المغلي أثناء الخفق حسب الحاجة حتى ضبط القوام.

* تضاف 2ملعقة من السمن مع الاستمرار في الخفق.

* تشكل العجينة على هيئة كرات متوسطة الحجم.

* تفرد كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق ثم يضاف فوقها سمن وتطبق.

* تكرر مرحلة وضع السمن والتطبيق مرة أخرى ثم تترك لترتاح قليلاً.

* تسوى كل فطيرة من الوجهين على طاسة ساخنة مدهونة بالسمن.

* أو يرص على صاج فرن مدهون بالسمن ويسوى بالفرن.

* يقدم الفطير بالهنا.



طريقة عمل الفطيرة السودانية

فطائر الطاسة من المعجنات التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها خلال اليوم فهي من الأطعمة الشهية و التي تتسم بحشواتها المختلفة و اللذيذة، لذا قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل فطائر الطاسة بحشوات مختلفة.

مقادير عجينة فطائر الطاسة

3 كوب دقيق منخول

2 ملعقة كبيرة دقيق سميد

ملح

نصف كوب ماء دافيء للعجن

3 ملعقة كبيرة زبدة سايحة

زيت للتسوية



-لحشو فطائر الطاسة الحادق

بسطرمة

لحمة معصجة

سجق مشوح

دجاج مشوح مع بصل مع فلفل الوان وبقدونس وبهارات وثوم وملح وفلفل

3 كوب ميكس جبن شيدر اصفر واحمر

جبنة رومي

جبنة موتزاريلا

-حشوات الحلو

شوكولاتة قابلة للدهن

بندق

سكر وقرفة

زبدة فول سوداني

تمر

للوجه

صوص شوكولاتة

سكر بودرة

صوص توفي

عسل أبيض

قشطة



طريقة تحضير فطائر الطاسة

العجينة

يخلط الدقيق والسميد والملح والزبدة والماء

يقلب الماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة

تغطى العجينة وتترك لترتاح

تقطع كرات وتفرد بالنشابة

للحشو الحادق

تحشى بالحشوات المختلفة

تحشى بالبسطرمة والجبنة أو السجق المشوح مع الفلفل الألوان أو خليط الدجاج المشوح مع البصل والجبن أو اللحمة المعصجة والجبن

توضع الفطائر في طاسة بها القليل من الزبدة أو الزيت على النار

تقلب على الوجه الآخر

تقدم عند تمام النضج

طريقة عمل الفطيرة بالسكر

المقادير

3 كوب دقيق منخول

2 ملعقة كبيرة دقيق سميد

ملح

نصف كوب ماء دافيء للعجن

3 ملعقة كبيرة زبدة سايحة

زيت للتسوية

-للحشو الحلو

تحشى بالسكر والقرفة أو الشوكولاتة القابلة للدهن بالبندق أو زبدة الفول السوداني والتمر

توضع الفطائر في طاسة بها القليل من الزبدة أو الزيت على النار

تقلب على الوجه الآخر

تقدم عند تمام النضج

يرش الوجه بالسكر البودرة والقرفة أو صوص الشوكولاتة أو التوفى أو العسل والقشطة أوالمكسرات

تقطع الفطائر الحلو والحادق وتقدم .