محلل رياضي : الزمالك لديه ثغرات في وسط الملعب بعد رحيل فرجاني ساسي

قال أحمد نجيب جاد المحلل الرياضى : إن نادى الزمالك حقق أمس فى كأس مصر مكسبا بأداء أفضل من المنتظر بعد أدائه شوط أول غير مقنع ، مضيفا أن نادى الزمالك لديه ثغرات و مشاكل .

وأضاف "جاد " خلال لقائه فى برنامج صباح الخير يا مصر المذاع عبر الفضائية الأولى ، أن نادى مصر المقاصة أخفق فى استغلال المشاكل التي كانت لدى الزمالك ،مشيرا إلى أن نادى الزمالك لديه مشاكل كبيرة فى وسط ملعبه و غياب فرجانى ساسى مؤثر جدا .

أوضح المحلل الرياضى ، أن اللاعب طارق حامد يتحمل مسئوليات مضاعفة لأن أمام عاشور يلعب أقرب للمجموعة الهجوم أكثر من أنه لاعب ارتكاز و بالتالى يؤدى إلى وجود اللاعب طارق حامد وحيدا فى منطقة خط الوسط .

وأكد أن نادى الزمالك فى أمس كان عبارة عن جزر منعزلة فى الشوط الأول وذلك بسبب تواجد اللاعب طارق حامد كان يلعب فى مسافة كبيرة جدا و اللاعب أمام عاشور كان ملاصقا اللاعب رقم 10 يوسف أوباما و كل منهما كان بعيدا عن اللاعب سيف الجزيري رقم 9، مما أدى تباعد الخطوط إلى وجود مساحات كبيرة جدا فى ملعب الزمالك عموما سواء هجوما أو دفاعا ، وبالتالى كان لمصر المقاصة فرص كبيرة فى الكرات المرتدة و لكنهم أخفقوا في ذلك.