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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أبو العينين شعيشع .. استمع لآخر تلاوة له ابكت الحاضرين قبل وفاته

أبو العنين شعيشع
أبو العنين شعيشع

استمع للتلاوة الأخيرة في حياة الشيخ أبو العينين شعيشع  والذي تسبب في بكاء الحاضرين.

 وكانت الأية التاسعة من سورة القصص: "وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ"،  وقد تلاها القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، بطريقه كانت سببا في شهرته بين رواد قارئي القرآن في مصر والعالم الإسلامي، حتى أنه تم نشر فيديو على موقع يوتيوب، بعنوان "ابو العينين شعيشع والتلاوة المشهورة من سورة القصص"، نظرا لروعة صوته وأداءه وعذوبته.

الشيخ أبو العينين شعيشع،  تحل اليوم ذكرى وفاته التاسعة إذ توفي في 23 يونيو 2011   وقد ولد رحمه الله المولود في أغسطس 1922، ، وهو قارئ قرآن مصري ويعد أحد أعلام هذا المجال البارزين، من مواليد مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، دخل الكتاب وحفظ القرآن الكريم في عامين، وقد سمعه ذات مرة شيخ الكتاب "يوسف شتا" وهو يقرأ القرآن فتنبأ له بمستقبل عظيم مع قراءة القرآن، ولما بلغ عمره 14 عامًا اشتهر بصوته وقراءته للقرآن في كفر الشيخ والبلاد المجاورة.

 


 

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