في إطار قمة بوتين وبايدن.. روسيا تبحث مع أمريكا عن المجرمين السيبرانيين

أكد مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، أن روسيا ستعمل مع الولايات المتحدة في إطار الاتفاقيات القائمة للبحث عن المجرمين السيبرانيين.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "أنترفاكس"، عن بورتنيكوف إن روسيا ستتعاون مع أمريكا في تحديد أماكن المجرمين السيبرانيين.

وأضاف أن جهاز الأمن الفيدرالي سيتبع الاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن بشأن قضايا الأمن السيبراني في قمة جنيف.

وكان بوتين قال فى مؤتمر صحفى منفصل بعد المباحثات مع بايدن في جنيف، إنه اتفق معه على "بدء مفاوضات" بشأن الأمن السيبراني.

وقال قصر الرئاسة الروسي الكرملين، أول أمس الاثنين، إن أمريكا لن تتخلى عن سياستها في احتواء روسيا.

وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن كلام الجانب الروسي حول الموقف البناء تجاه قمة جنيف، لا يعني تجاهل التقييم الواعي للعلاقات بين البلدين، والذي أهم أمر فيه- البراغماتية.

