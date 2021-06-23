رئيس جامعة جنوب الوادى يلتقى بالمشاركين فى برنامج مودة

ألتقى الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، بمجموعة من أعضاء هيئة التدريس المشاركون في تدريب الطلاب من مختلف الكليات لبرنامج مودة خلال الفترة من ١٧ مايو إلى ١٥ يونيو ٢٠٢١.



جاء ذلك بحضور الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئؤن التعليم والطلاب، و تناول اللقاء استعراض لأهمية المبادرة الرئاسية لتأهيل الشباب المصري المقبل على الزواج من الجنسين واعدادهم لبدء حياة زوجية ناجحة.

و أعرب الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، عن تقديره للدور الذى بذله المشاركين فى برنامج موده، مؤكداً أن دور عضو هيئة التدريس لا يقف عند حد العملية التعليمية فقط، بل يمتد إلى مشاركته فى خدمة المجتمع المحيط بالجامعة.

و أوضح غرباوى، بأن الجامعة تحتاج لدور أبناءها فى المساهمة فى إعلاء شأن الجامعة فى كل مايخدم الجامعة ويقدم الدعم والمشوره للمجتمع، مثنياً على دور المشاركين من المدربين بالمشاركة فى تدريب الطلاب للبرنامج والمساهمة فى نجاح المبادرة.

وتناول الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة، محاور المبادرة و مضونها وجوانب المشروع الرئيسيه وتحدث عن مكونات البرنامج وهو المكون الصحى الذى يشمل الصحة ابانجابيه والفحص الطبى قبل الزواج والمكون الدينى من الحقوق والواجبات الشرعية للزوجين، و المكون الاجتماعى من تحمل المسئولية والمشاركه والتواصل الايجابى.

واستهلت الدكتور هالة علي، المنسق الفني للجامعة لمبادرة مودة و عضو هيئة التدريس بكلية الآداب بالجامعة، حديثها بتوجيه الشكر لقيادات الجامعة علي تقدبم الدعم والتوجيهات وتذليل كافة العقبات أمام نجاح المبادرة ثم استعرضت ملخص للتقرير الختامي للبرنامج ونجاحة في تحقيق أهداف المبادرة من توعية وتثقيف للشباب المقبل على الزواج بالشروط الواجب توافرها لبدء أولى خطوات الحياة الزوجية.

و أوضحت المنسق الفنى للمبادرة، بأن هذا المكون يأتى في إطار مشروع مودة لتمكين المقبلين على الزواج بمهارات و معارف اختيار الشريك ومبادئ التربية الوالدية ويستهدف البرنامج الشباب في الفئة العمرية من ١٨ إلي ٢٥عام.

و استعرضت المنسق الفنى للمبادرة، فى الختام، احصائية مبسطة لاجمالي عدد الطلاب المتدربين ضمن المبادرة، حيث بلغ الاجمالي ٣١٨١ طالب و طالبة من مختلف كليات الجامعة.