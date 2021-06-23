محافظ الشرقية: الانتهاء من تطوير 700 مشروع بكافة القطاعات بتكلفة 24 مليار جنيه

قال الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية ، إن مشروعات مياه الشرب داخل المحافظة تتم من خلال هيئة مياه الشرب والصرف الصحي وجمعيات المجتمع المدنى تقوم بتوصيل للمياه للقرى التي لم يصل اليها المياه من خلال سيارات كبرى مجهزة بحجم مشروعات كبرى تخطى حاجز 12 مليار جنيه فى مشروعات المياه والصرف الصحى .



وأضاف " غراب " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن مبادرة حياة كريم ة ستعمل على توصيل المياه فى القريب العاجل لبعض القرى ومنها الحسينية ، صان الحجر ، كفر صقر ، أولاد صقر ، لافتا إلى أن المبادرة عملت أيضأ توصيل المرافق والغاز وتم الانتهاء من 700 مشروع تطوير بكافة القطاعات ب المحافظة بتكلفة 24 مليار جنيه ..



وأشار إلى أن المحافظة تعمل أيضأ على توصيل الصرف الصحي لإجمالي 215 قرية على أن يصلوا 300 قرية بنهاية العام الحالي بجانب مشروعات المياه ورفع نسبة نصيب الفرد من مياه الشرب خلا المشروعات الكبرى ، لافتا إلى أن مركز الحسيينة يمثل أكثر من ثلث مساحة المحافظة يجرى بهم 41 قرية تطوير لكافة المشاريع من توصيل شبكة المياه ، والصرف الصحي ، الأبنية التعليمية بتكلفة 6 مليار جنيه للصرف الصحي و 978 لمشروعات المياه وتم الانتهاء من 3 آلاف فصل دراسي لتقليل الكثافة ب المحافظة و 165 مدرسة .



يذكر أن ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد صرح مؤخرا أن المحافظة تحصل على تقرير يومي من كل مستشفيات محافظة الشرقية لمعرفة مدى توافر المستلزمات الطبية، أو الأوكسجين او الأدوية، مشيرًا إلى أن محافظة الشرقية من المحافظات التي استطاعت أن تمر من أزمة كورونا رغم الكثافة السكانية الكبيرة.

وأضاف "غراب" أنه قام بتشكيل لجنة برئاسته لمتابعة أزمة كورونا، وتم تحديد عدد العاملين في خطوط الإنتاج في المصانع، وعزل أي عامل يشتبه بإصابته بفيروس كورونا.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن المحافظة تمر على المصانع لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالكورونا، والعقوبات في حالة عدم الالتزام تصل إلى حد الغلق، في إطار العمل على الحفاظ على حياة المواطنين.

ووجه وجه ممدوح غراب، الإشادة للمستشفيات الخاصة بمحافظة الشرقية التي تعاونت مع المحافظة في تلبية العجز في الأشعة المقطعية، معقبًا: "المستشفيات الخاصة قالوا إحنا مستعدين نقلب كل المستشفيات الخاصة لمناطق عزل".