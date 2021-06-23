فيها حاجة حلوة .. روان ياسر فتاة تحترف الميكانيكا

قالت روان ياسر، ميكانيكية ، إنها درست فى قسم الميكانيكا فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للنقل البحرى ، وعملت فى هذا المجال بعد ما حصلت على منحة التفوق الدراسية.

وأضافت روان ياسر ، عبر مكالمة هاتفية ببرنامج 8 الصبح ، المذاع على فضائية دى إم سى ، أنها كانت تدرس فى ثانوى صنايع ثلاثة سنوات، وتخصصت فى قسم الميكانيكا .

وأشارت روان ياسر ، إلى أنها شعرت بدراسة غير تقليدية وعملية، لافتة إلى أنها قامت بأخذ بعض التدريبات العملية وأثبتت كفاءتها.

وتابعت "روان "، أنها كانت البنت الوحيدة وسط مجموعة كبيرة من الشباب أثناء دراستها ، منوهة إلى أنها تعرضت لبعض الضغوط من زملائها الأولاد مثل "انتى جاية هنا تعملى إيه"، على الرغم من أنها كانت متميزة للغاية فى مواد الميكانيكا .

ولفتت روان ياسر ، إلى أنها كانت تشعر فى البداية أن معدات العمل ثقيلة ولا تستطع حملها، متابعة أن والديها يقومان بتشجيعها بدرجة كبيرة جداً ويحفزانها طوال الوقت.

من جانب آخر وفي نفس المجال روت أسماء نبيل، أول ميكانيكية بحرية في الوطن العربي، قصتها في هذا المجال، مؤكدة أنها تعشق العمل الميري منذ الصغر.

وأكملت، «أنا ميكانيكا بحرية وأُحضر لضابط ميكانيكا بحرية، وعرفت إن مافيش بنات في الوطن العربي في هذا المجال فتحمست أكثر لدخول المجال ده»، لافتة إلى أن والدتها أول من دعمها لكي تخطو هذه الخطوة.



أما عن الصعوبات التي واجهتها، قالت: "وجدت صعوبات في البداية لأنني من مجتمع ريفي ويُنظر لخروج البنت للدراسة في القاهرة على أنه مرفوض"، مُتابعة: "كل طاقم العمل رجال وكلنا واحد مافيش فرق بيننا، ونتعاون في العمل قدر المُستطاع".