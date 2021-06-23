يضم مليون ونصف راكب يوميا.. معدلات التنفيذ بمحطات الخط الثالث لمترو الأنفاق

الخط الثالث لمحطة مترو الأنفاق

كشفت المهندسة إيمان عبد الرازق، مدير محطة ناصر، تفاصيل ومعدلات التنفيذ بمحطات الخط الثالث لمترو الأنفاق، قائلة: إن الخط الثالث يربط شرق القاهرة إلى غربها والجيزة، مشيرة إلى أنه عبارة عن 34 محطة، وتم إفتتاح المرحلة الأولى والثانية والرابعة تباعا.



وأضافت "إيمان" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه جاري الآن العمل بالمرحلة الثالثة بالخط، والتى تمتد من العتبة حتى منطقة الكيت الكات، ثم تتفرع اتجاهين شمالا ناحية منطقة إمبابة، وجنوبا ناحية منطقة المهندسين.



وتابعت أن المرحلة الثالثة تشمل 15 محطة، منهم 8 نفقية و 2 سطحيين و 5 محطات علوية، ويبلغ طولها 17.7 كيلو متر، لافتة إلى أنها منقسمة إلى ثلاث أجزاء، الأول يضم محطة ناصر ومحطة ماسبيرو والزمالك والكيت كات.



وأكدت أنه يوجد محطات تبادلية مثل محطة جمال عبد الناصر وجامعة القاهرة ووادي النيل والعتبة وعدلى منصور، متابعة أن بمجرد إفتتاح محطة ناصر سترتاح شريحة كبيرة جدا من مستخدمي الخط الأول.



وأشارت إلى أنه بعد افتتاح المرحلة الثالثة سيبلغ عدد الركاب بالخط الثالث حوالى مليون ونصف راكب يوميا، حيث أنه يعتبر أكبر عدد ركاب لخط من خطوط محطات المترو.

أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أنه تم الانتهاء من "مشروع تغذية بديلة" لمناطق السيدة زينب والسيدة عائشة والدرب الاحمر والقلعة من محطة مياه الفسطاط، بديلا عن محطة روض الفرج كحل سريع وعاجل للقضاء على مشكلة تسرب المياه أسفل خطوط مترو الأنفاق بمحطة مترو السيدة زينب، بقطر ٨٠٠ مم وعمل الوصلات الخاصة وغرف المحابس.

وقال إن تكلفة المشروع بلغت نحو مليون و ٥٠٠ ألف جنيه، وتم الانتهاء من أعمال الربط خلال ٧٢ ساعة منذ الحصول تصاريح الحفر والتنسيق مع الحي وشبكات المعلومات ومحافظة القاهرة وادارة المرور.أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أنه تم الانتهاء من "مشروع تغذية بديلة" لمناطق السيدة زينب والسيدة عائشة والدرب الاحمر والقلعة من محطة مياه الفسطاط، بديلا عن محطة روض الفرج كحل سريع وعاجل للقضاء على مشكلة تسرب المياه أسفل خطوط مترو الأنفاق بمحطة مترو السيدة زينب، بقطر ٨٠٠ مم وعمل الوصلات الخاصة وغرف المحابس.

وقال إن تكلفة المشروع بلغت نحو مليون و ٥٠٠ ألف جنيه، وتم الانتهاء من أعمال الربط خلال ٧٢ ساعة منذ الحصول تصاريح الحفر والتنسيق مع الحي وشبكات المعلومات ومحافظة القاهرة وادارة المرور.

وأوضح أن خبرة وكفاءة المهندسين والفنيين بالشركة تمكنت من تعديل الخط دون قطع المياه والحفاظ على استمرار الخدمة دون تأثر حركة المترو والقضاء على التسرب بالكامل مع وضع مخطط كامل للإحلال والتجديد للخطوط القديمة والتى انتهى عمرها الافتراض.

وأشار أن الشركة تمكنت من خلال التنسيق الكامل مع الاحياء من تحديد الخطوط البديلة والتى يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل فى توفير المياه لمناطق القلعة والسيدة زينب والسيدة عائشة والدرب الاحمر مع استمرار المتابعة اليومية من قطاعات الشركة المختلفة للخط الجديد حتى لا تتأثر اى منطقة واستمرار تقديم أفضل خدمة للمواطنين مؤكدا ان العمل استمر على مدار الساعة منذ اكتشاف التسرب ووفرت الشركة كافة الامكانيات والطاقات للتعامل السريع ومنعه تماما.



