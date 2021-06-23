إيقاف البطل الأوليمبي سون يانج لخرقه قواعد مكافحة المنشطات

تم ايقاف السباح الصيني سون يانج لأكثر من أربع سنوات لخرقه قواعد مكافحة المنشطات، بعد إعادة محاكمته في محكمة التحكيم الرياضية الدولية.



وينهي حكم المحكمة آمال سون في الدفاع عن لقبه الأولمبي في سباق 200 متر حرة في طوكيو الشهر المقبل.



فيما يعود الوقف إلى فبراير 2020 ، مما يعني أن سون قد يعود لحضور أولمبياد باريس 2024 عندما يكون عمره 32 عامًا.



تهور سون

وقالت المحكمة إن القضاة وجدوا أن سونج "تصرف بتهور" عندما رفض السماح لمسئولي مكافحة المنشطات بمغادرة منزله وأخذ عينة من دمه.

ونفى سون ارتكاب أي مخالفات وألغي وقفه الأصلي الذي دام ثماني سنوات والذي فرض العام الماضي عند الاستئناف أمام المحكمة العليا في سويسرا.



بدأت المواجهة عندما شكك سون في أوراق اعتماد المسئولين مماأدى ذلك إلى قيام سون بأمر حارس الأمن بتحطيم غلاف قنينة الدم بمطرقة حتى لا تكون صالحة للاختبار.



كما طلبت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وقفاً من سنتين إلى ثماني سنوات لتعاطيه المنشطات للمرة الثانية.



وكان سون قد قضي وقفاً لمدة ثلاثة أشهر في عام 2014 فرضته السلطات الصينية بعد أن ثبت تعاطيه منشطات تم حظرها في ذلك الوقت ولم يتم الإعلان عن الحظر إلا بعد انتهائه .



كما تم وقفه للمرة الثانية بعد جلسة استماع لمحكمة التحكيم الأمريكية عقدت في محكمة علنية وبث مباشر على الإنترنت استغرقت أكثر من 10 ساعات في نوفمبر 2019 بسويسرا.