عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيقاف البطل الأوليمبي سون يانج لخرقه قواعد مكافحة المنشطات

صدى البلد

تم ايقاف السباح الصيني سون يانج لأكثر من أربع سنوات لخرقه قواعد مكافحة المنشطات، بعد إعادة محاكمته في محكمة التحكيم الرياضية الدولية.


وينهي حكم المحكمة آمال سون في الدفاع عن لقبه الأولمبي في سباق 200 متر حرة في طوكيو الشهر المقبل. 
 

فيما يعود الوقف إلى فبراير 2020 ، مما يعني أن سون قد يعود لحضور أولمبياد باريس 2024 عندما يكون عمره 32 عامًا.
 

تهور سون

وقالت المحكمة إن القضاة وجدوا أن سونج "تصرف بتهور" عندما رفض السماح لمسئولي مكافحة المنشطات بمغادرة منزله وأخذ عينة من دمه.
ونفى سون ارتكاب أي مخالفات وألغي وقفه الأصلي الذي دام ثماني سنوات والذي فرض العام الماضي عند الاستئناف أمام المحكمة العليا في سويسرا.
 

بدأت المواجهة عندما شكك  سون في أوراق اعتماد المسئولين مماأدى ذلك إلى قيام سون بأمر حارس الأمن بتحطيم غلاف قنينة الدم بمطرقة حتى لا تكون صالحة للاختبار.
 

كما طلبت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وقفاً من سنتين إلى ثماني سنوات لتعاطيه المنشطات للمرة الثانية.
 

وكان سون  قد قضي وقفاً لمدة ثلاثة أشهر في عام 2014 فرضته السلطات الصينية بعد أن ثبت تعاطيه منشطات تم حظرها في ذلك الوقت ولم يتم الإعلان عن الحظر إلا بعد انتهائه .
 

كما تم وقفه للمرة الثانية بعد جلسة استماع لمحكمة التحكيم الأمريكية عقدت في محكمة علنية وبث مباشر على الإنترنت استغرقت أكثر من 10 ساعات في نوفمبر 2019 بسويسرا.

سون الصين طوكيو 2020 السلطات الصينية المحكمة العليا مكافحة المنشطات المنشطات حكم المحكمة

ترشيحاتنا

الكويت خط أحمر..رسالة تحذير شديدة اللهجة من الأمير نواف لـ نواب المعارضة

ألمانيا في مهمة حسم التأهل أمام المجر في يورو 2020

دعاء الستر من الفضيحة.. يحفظك من تقلبات الزمان

وزير الكهرباء : توفير المعدات لمنع انقطاع الخدمة في أبوحزام وحمردوم بنجع حمادي

حكاية سيارة محمود مرسي الـ "فيات" الشهيرة في هذا الفيلم | صور

أبرزها ممارسة أفعال مخلة..9 حالات لغلق المحلات فى قانون المحال العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قابلة للزيادة.. تفاصيل جديدة عن أسعار البنزين| تطبق أول يوليو

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

أبرزها ممارسة أفعال مخلة..9 حالات لغلق المحلات فى قانون المحال العامة

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 23-6-2021

توجيه الرئيس السيسي بالتعاون مع المؤسسات الدولية في تمويل التنمية يتصدر اهتمامات الصحف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرتضى منصور يعلن عودة صفحته الرسمية: "انتظروا فيديو مهم"

الزمالك يهزم المقاصة بثنائية أوباما ويتأهل لنصف نهائي الكأس .. صور

احذر.. 3 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية قاتلة

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

فيديو

بعد الحكم عليها غيابيًا .. ماذا قالت حنين حسام لـ الرئيس السيسي؟

فيديوجراف .. هيئة السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادثي قطاري الإسكندرية وحلوان

فيديوجراف.. تفاصيل سرقة حماة تامر حسني في مدينة 6 أكتوبر

فيديوجراف.. عماد متعب يكشف تفاصيل حالته الصحية

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

اﻟﻤﺰﻳﺪ