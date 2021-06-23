وزير الكهرباء : توفير المعدات لمنع انقطاع الخدمة في أبوحزام وحمردوم بنجع حمادي
وافق الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء علي توفير كافة المعدات لمعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء في منطقتي أبو حزام وحمردوم التابعتين لمركز نجع حمادي.
وقد التقي النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب صباح اليوم بنائب وزير الكهرباء المهندس أسامه عسران الذي أصدر تعليماته للمهندس سامي ورده رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بسرعة حل الأزمة .
وطلب منه إرسال فريق عمل فني إلي القريتين وإمدادهما بالمحولات اللازمة والأسلاك المعزولة وتقديم تقرير عاجل إلي الوزارة لعلاج هذه المشكلة.