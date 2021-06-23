ميار شريف ومحمد صفوت في الدور الثاني لأدوار ويمبلدون التمهيدية للتنس

تلعب اليوم البطلة المصرية ميار شريف المصنفة 117 عالمياً ضمن منافسات الدور الثاني المؤهل لبطولة ويمبلدون ثالث البطولات الكبرى جراند سلام حيث تواجه الألمانية الشابة 21 عاما جولي نيميير المصنفة 168 عالميا ، في مباراة يتوقع أن تشهد تنافسا كبيرا بين اللاعبتين .



ويذكر أن ميار كانت قد تغلبت أمس على اللاعبة الرومانية أرينا فاتيكو المصنفة 244 عالميا بمجموعتين للاشئ في الدور الأول للبطولة.

وكانت ميار قد واصلت احتلالها المركز 117 عالميا والثاني عربياً في التصنيف الصادر أمس من الاتحاد الدولي للتنس.



كما يلعب اليوم البطل المصري محمد صفوت المصنف 172 عالمياً ضمن منافسات الدور الثاني المؤهل لبطولة ويمبلدون ثالث البطولات الكبرى جراند سلام حيث يواجه اللاعب البرتغالي فريدريكو فيريرا سيلفا المصنف 176 عالمياً في لقاء هو الثاني بين اللاعبين ضمن منافسات بطولات رابطة محترفي التنس ، و كان قد فاز صفوت على الدنماركي مايكل توربيجارد المصنف 215 بمجموعتين لواحدة 7-5 ,3-6 ,7-5



ا لتصنيف العربي للتنس

وكان البطل المصري قد واصل تصدره للتصنيف العربي لمحترفي التنس في التصنيف الصادر أمس من الاتحاد الدولي للتنس على الرغم من تراجعه سبعة مراكز حيث احتل المركز ال172 عالمياً.

و تستضيف العاصمة البريطانية لندن هذه البطولة خلال الفترة من 28 يونيو وحتى 11 يوليو المقبل .