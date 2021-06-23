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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بتكلفة 42.7 مليار.. موعد افتتاح المرحلة الثالثة بمحطات الخط الثالث لمترو الأنفاق

المرحلة الثالثة بمحطات
المرحلة الثالثة بمحطات الخط الثالث لمترو الأنفاق

كشفت المهندسة إيمان عبد الرازق، مدير محطة ناصر، عن تكلفة وموعد افتتاح المرحلة الثالثة بمحطات الخط الثالث لمترو الأنفاق، قائلة: إن تكلفة المرحلة الثالثة حوالى 42.7 مليار جنيه، مشيرة إلى أن موعد الافتتاح فى شهر إبريل لعام 2022.

وأضافت "إيمان" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه جاري الآن العمل بالمرحلة الثالثة بالخط، والتي تمتد من العتبة حتى منطقة الكيت الكات، ثم تتفرع اتجاهين شمالا ناحية منطقة إمبابة، وجنوبا ناحية منطقة المهندسين.


وتابعت أن المرحلة الثالثة تشمل 15 محطة، منهم 8 نفقية و 2 سطحيين و 5 محطات علوية، ويبلغ طولها 17.7 كيلو متر، لافتة إلى أنها منقسمة إلى ثلاث أجزاء، الأول يضم محطة ناصر ومحطة ماسبيرو والزمالك والكيت كات.


وأكدت أنه يوجد محطات تبادلية مثل محطة جمال عبد الناصر وجامعة القاهرة ووادي النيل والعتبة وعدلي منصور، متابعة أن بمجرد افتتاح محطة ناصر سترتاح شريحة كبيرة جدا من مستخدمي الخط الأول.


وأشارت إلى أنه بعد افتتاح المرحلة الثالثة سيبلغ عدد الركاب بالخط الثالث حوالى مليون ونصف راكب يوميا، حيث أنه يعتبر أكبر عدد ركاب لخط من خطوط محطات المترو.

أكد المهندس مصطفى الشيمة رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أنه تم الانتهاء من "مشروع تغذية بديلة" لمناطق السيدة زينب والسيدة عائشة والدرب الأحمر والقلعة من محطة مياه الفسطاط، بديلا عن محطة روض الفرج كحل سريع وعاجل للقضاء على مشكلة تسرب المياه أسفل خطوط مترو الأنفاق بمحطة مترو السيدة زينب، بقطر ٨٠٠ مم وعمل الوصلات الخاصة وغرف المحابس.

وقال إن تكلفة المشروع بلغت نحو مليون و ٥٠٠ ألف جنيه، وتم الانتهاء من أعمال الربط خلال ٧٢ ساعة منذ الحصول تصاريح الحفر والتنسيق مع الحي وشبكات المعلومات ومحافظة القاهرة وادارة المرور.

أكد المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أنه تم الانتهاء من "مشروع تغذية بديلة" لمناطق السيدة زينب والسيدة عائشة والدرب الأحمر والقلعة من محطة مياه الفسطاط، بديلا عن محطة روض الفرج كحل سريع وعاجل للقضاء على مشكلة تسرب المياه أسفل خطوط مترو الأنفاق بمحطة مترو السيدة زينب، بقطر ٨٠٠ مم وعمل الوصلات الخاصة وغرف المحابس.

وقال إن تكلفة المشروع بلغت نحو مليون و ٥٠٠ ألف جنيه، وتم الانتهاء من أعمال الربط خلال ٧٢ ساعة منذ الحصول تصاريح الحفر والتنسيق مع الحي وشبكات المعلومات ومحافظة القاهرة وادارة المرور.

وأوضح أن خبرة وكفاءة المهندسين والفنيين بالشركة تمكنت من تعديل الخط دون قطع المياه والحفاظ على استمرار الخدمة دون تأثر حركة المترو والقضاء على التسرب بالكامل مع وضع مخطط كامل للإحلال والتجديد للخطوط القديمة والتي انتهى عمرها الافتراض.

وأشار أن الشركة تمكنت من خلال التنسيق الكامل مع الاحياء من تحديد الخطوط البديلة والتى يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل في توفير المياه لمناطق القلعة والسيدة زينب والسيدة عائشة والدرب الأحمر مع استمرار المتابعة اليومية من قطاعات الشركة المختلفة للخط الجديد حتى لا تتأثر اى منطقة واستمرار تقديم أفضل خدمة للمواطنين مؤكدا ان العمل استمر على مدار الساعة منذ اكتشاف التسرب ووفرت الشركة كافة الإمكانيات والطاقات للتعامل السريع ومنعه تماما.

افتتاح المرحلة الثالثة محطات الخط الثالث مترو الأنفاق تكلفة المرحلة الثالثة منطقة المهندسين محطة ناصر

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