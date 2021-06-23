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أخبار البلد

القوي العاملة بالقاهرة تنظم ندوة تثقيفية عن قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية

صدى البلد

نظمت مديرية القوي العاملة بالقاهرة "مكتب شرق مدينة نصر" ندوة تثقيفية عن قانون العمل ومستجداته ومجريات العمل علي أرض الواقع ، فضلا عن المزايا التي حققها قانون التأمينات الاجتماعية الجديد،  بالإضافة إلي السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل . 

في مستهل الندوة تحدث مدحت الغمراوي مدير مديرية  القوي العاملة بالقاهرة عن قانون العمل 12 لسنة ٢٠٠٣ وتفتيش العمل والتشغيل والمفاوضة الجماعية ، كما تناول المزايا التي منحتها القوي العاملة للعمالة غير المنتظمة  ، داعيا الحضور الاستفادة من كل ما يطرح في الندوة حول شرح قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية ، وكل ما يحتاجه العاملين عن حقوقهم والتزاماتهم .

وتناول رفعت حسن وزير القوي العاملة والهجرة الأسبق بعض المواد والحقوق التي تخص العاملين ، ومتي يحق للعامل استحقاقه للإجازة العارضة وعددها 6 أيام ، والتي تعطي لظروف عارضة أو طارئة .

وتحدث أحمد نظمي وكيل مديرية القوي العاملة بالقاهرة عن شهادات القيد "كعب العمل " الذي يتم تقديمه خلال ٣٠ يوما من شغل الوظيفة . 

وفي نفس السياق شرحت إيمان فؤاد  مديرة التأمينات الاجتماعية  الفرق بين قانون التأمينات السابق ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد  الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 الذي بدأ تطبيقه في أول يناير 2021 ،والذي يمنح جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين من أصحاب المعاشات، منها قانون موحد يطبق على جميع فئات المصريين ويقوم على أساس توحيد الاشتراكات والمزايا وشروط الاشتراك والاستحقاق، وتخفيض نسب الاشتراكات لصاحب العمل والمؤمن عليه.

ثم تناولت هويدا سعيد السلامة والصحة المهنية وأهدافها وكيفية الوقاية من مخاطر بيئة العمل وخاصة المخاطر البيولوجية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. 

وتم فتح باب المناقشة بين الحضور والشركات المشتركة وبين المحاضرين ، عن حق العامل في الإجازات الأستثنائية، وإجازة الوضع والإجازات المرضية،وكيفية الحصول علي رصيد الإجازات ومتى ترحل ،فضلا عن أجازات رعاية الطفل، وحق العامل في إصابة العمل والتأمين علي إصابات العمل ، وقام بالرد علي جميع الاستفسارات المحاضرين .

وفي ختام الندوة قام مدحت الغمراوي وأحمد نظمي بتسليم درع باسم مديرية القوي العاملة بالقاهرة إلي مدير الموارد البشريةبفندق دوسيت علي حسن الاستقبالوالإشراف علي تنظيم الندوة .

نظم الندوة منطقة شرق مدينة نصر وأشرف عليها  خالد محمد مدير المنطقة،وصالح المصري مدير مكتب التفتيش،وعيد صالح مفتش تفتيشوبحضور العاملين بالمنطقة .

 

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مديرية القوي العاملة بالقاهرة قانون العمل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد مدحت الغمراوي ندوة تثقيفية إيمان فؤاد مديرة التأمينات الاجتماعية رفعت حسن وزير القوي العاملة والهجرة الأسبق

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