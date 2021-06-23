الحب كله .. ريهام حجاج وهالة سرحان يخطفان الأنظار عبر انستجرام

نشرت الفنانة ريهام حجاج، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

وظهرت ريهام حجاج، في الصورة مع الإعلامية هالة سرحان و علقت قائلة :" الحب كله "

يذكر ان تصدرت الفنانة ريهام حجاج، مؤشرات البحث جوجل منذ أيام، وذلك بعد إعلانها الحمل من زوجها محمد حلاوة طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وأكدت ريهام حجاج ، أنها حامل خلال حوارها ببرنامج " سهرة خاصة" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامية بوسي شلبي، حيث قالت: “ أن شاء الله الـ بيبي يجي و ينور الدنيا" .



وكتبت الفنانة ياسمين عبد العزيز، منشورًا لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ردت به بشكل غير مباشر على زوجة طليقها -الفنانة ريهام حجاج- بعد حلقة الأخيرة ببرنامج سهرة خاصة على قناة النهار الفضائية.

ونشرت ياسمين عبد العزيز، صورة مدون عليها عبارة: «تخيل أنا حارقلك دمك من غير ما أعملك حاجة ما بالك بقى لو عملت؟»، وكتبت ياسمين، في تعليقها: «الصمت مش ضعف الصمت قوة»، في رد غير مباشر على حلقة غريمتها ريهام حجاج، الأخيرة.