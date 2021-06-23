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أخبار البلد

القوي العاملة: بحث الخطوات المستقبلية لمشروعات التعاون مع منظمة الهجرة الدولية

صدى البلد

بحثت وزارة القوى العاملة مع المنظمة الدولية للهجرة الخطوات المستقبلية لمشروعات التعاون بين الجانبين ، فيما يخص تطوير مهارات الشباب والتدريب وفق أحدث النظم العالمية وتوفير فرص عمل لهم .

اتفق الطرفان على خارطة العمل خلال المرحلة المقبلة لتفعيل المشروعات القائمة فيما بين الوزارة والمنظمة ، خاصة فيما يخص مشروع مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصال مع شركة مايكروسوفت ، ومشروع شباب المتوسط ، ومشروع الاستجابة الإقليمية لجائحة كورونا بدول شمال إفريقيا ، ومشروع الحوكمة وتنقل العمالة والحوار المشترك .

في مستهل الاجتماع رحبت آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة ، بوفد المنظمة الدولية ، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون مع المنظمة ، من خلال المشروعات المشتركة فيما بين الجانبين بقطاعات عمل الوزارة في مختلف المجالات .

بدوره أكد مدير المشروعات بمنظمة الهجرة الدولية  ديان ميتشفسكي ، استمرار التواصل مع الوزارة باعتبارها أهم الشركاء لدى المنظمة، لافتا إلي  أن   تنقل العمالة من أهم الأنشطة التى توليها المنظمة بالإهتمام في عدد كبير من دول العالم ، ضاربا مثلا لما يحدث في دولة ألمانيا  التي تعاني على مدار السنة الثانية على التوالى من نقص في عدد السكان ، وحاجتها إلى استقدام عمالة من الخارج .

واستعراض الجهود المبذولة من قبل الجانبين فيما يخص المشروع المشترك مع شركة مايكروسوفت فيما يتعلق بمهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصال ،  لافتا إلي أنه تم  عقد تقييمات لـ 24 مرشحاً، وإختيار 15 منهم ليتم تدريبهم في إطار المشروع بدءاً من الأسبوع المقبل .

أما عن مشروع شباب المتوسط ، والذى يسعى لتوفير فرص عمل للشباب المتدربين عند عودتهم إلى أرض الوطن من التدريب ، فقد رشحت الوزارة 8 متدربين محتملين في قطاع السياحة ، وتم اختيار متدرب منهم لديه الاشتراطات اللازمة للتدريب المتاح في دولة إيطاليا ، كما تم ترشيح 12 مهندساً في مجالي تكنولوجيا المعلومات من قبل جامعة النيل ، وتعهدت الجامعة بتوفير فرص عمل لهم جميعاً .

واقترحت آمال عبد الموجود ، عمل حملات توعية إعلامية بفيديوهات قصيرة ورسوم متحركة ، تستهدف توعية المواطنين بطريقة سهلة تصل إلى كافة طبقات المجتمع ، وذلك في إطار مشروع الاستجابة الإقليمية لجائحة كورونا بدول شمال أفريقيا .

كما تم الاتفاق على عقد مؤتمر خاص بتنقل العمالة خلال شهر يوليو المقبل ، في إطار مشروع THAMM المشترك فيما بين الوزارة الاهتمام بمشروعات الحوكمة والتوظيف الأخلاقى، ونظم الاعتراف  بالمهارات ، والهجرة والتنمية .

حضر الاجتماع من الوزارة ، أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني ، وياسمين ممدوح مدير عام الإدارة ، ومحمد فؤاد ، وسمر شوقي ، وهاجر علاء باحثين بإدارة العلاقات الدولية  ، وعبير فؤاد مدير الإدارة العامة للتشغيل ، وعلا أحمد باحث بالإدارة .

ومن جانب المنظمة الدولية للهجرة ، مروة مصطفي مسئول بوحدة تنقل العمالة ، ونهال عقل المنسق العام لمشروع نهج شمولي ، ومنيرة كمال مساعد برامج بوحدة تنقل العمالة، وعلياء مهدى مساعد برامج .

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وزارة القوى العاملة المنظمة الدولية للهجرة آمال عبد الموجود مدير المشروعات بمنظمة الهجرة الدولية ديان ميتشفسكي تطوير مهارات الشباب والتدريب

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