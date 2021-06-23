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شاهد.. رائد فضاء يلتقط صورة رائعة لنهر النيل وبحيرة ناصر

شين كمبرد
شين كمبرد

يعطى رائد الفضاء الأمريكي، روبرت شين كمبرد، أهمية كبيرة للمعالم المصرية البارزة أثناء أي رحلة فضائية جديدة له مؤكدًا على أن مصر بموقعها المتميز وسط العالم لها بريق ساحر من الفضاء حتى بأبسط معالمها وأكثرها أهمية والتي يلتقطها لمحطة الفضاء الدولية. 

صورة روبرت شين

 نهر النيل وبحيرة ناصر 

ونشر « كمبرد» عبر حسابه على موقع «تويتر» صورة لنهر النيل وبحيرة ناصر التقطت في محافظة أسوان، جنوب مصر، صحبها بتعليق معلوماتى عن البحيرة، منوهًا: «يغذى نهر النيل بحيرة ناصر فى مصر، بحيرة ناصر هى خزان ضخم فى جنوب مصر وشمال السودان، إنها واحدة من أكبر البحيرات التى صنعها الإنسان فى العالم». 

تغريدة رائد الفضاء الأمريكي

معالم أخرى التقطها 

وسبق  والتقط « روبرت شين»  صورة من الفضاء أظهرت نهر النيل والدلتا والبحر الأحمر وأرض الفيروز شبه جزيرة سيناء فى مظهر رائع ومذهل، ونشرها أيضًا عبر حسابه على تويتر، مع تعبيره عن الصورة بتعليق: « مصر ونهر النيل والبحر الأحمر من محطة الفضاء الدولية». 

نهر النيل ودلتا مصر 

ولأنه دائمًا ما تجذب مصر أنظار رواد الفضاء، التقط رائد الفضاء الفرنسى، توماس بيسكيه، صورة من الفضاء لنهر النيل ودلتا مصر، مبديا إعجابه الشديد بموقعهما المتميز، ومنبهًا على أنهما من الأماكن المميزة فى العالم والتى يمكن التعرف عليها على الفور.

وعلق «بيسكيه» على الصورة التي نشرها على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «الأرض شاسعة، لكن هناك أماكن يمكن التعرف عليها على الفوز ومن الوهلة الأولى، وادي النيل والدلتا فى مصر، التى تتناقض خصوبتها مع الصحراء المحيطة وتتدفق إلى زرقة البحر الأبيض المتوسط». 

جدير بالذكر أن السفارة الأمريكية فى القاهرة نشرت منذ أيام عبر حسابها الرسمى على «تويتر» صور من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، التى التقطتها لمشهد الأهرامات الثلاثة فى وسط الجيزة، وعلقت قائلة، «ستظل أهرامات الجيزة هى الموضوع المفضل تصويره بواسطة رواد الفضاء». 

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