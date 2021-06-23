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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعادة الرصف بطريق "التمساحية- الدير المحرق" بمركز القوصية

إعادة رصف طريق التمساحية
إعادة رصف طريق التمساحية الدير المحرق

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى ونجوع المحافظة والتي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنفيذها للارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة والعمل على تنفيذ رؤية مصر 2030 لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع مع ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية .

 

وأشاد بالأعمال الإشرافية لهيئة الطرق والكبارى في أعمال إعادة الرصف بناء على البروتوكول المبرم بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل من حيث متابعة إزالة أي معوقات يمكن أن تواجه أعمال إعادة الرصف.

 

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وأوضح محافظ أسيوط أنه تم البدء في أعمال إعادة الرصف بطريق "التمساحية/الدير المحرق" بمركز القوصية وذلك ضمن أعمال إعادة الرصف في الشوارع والطرق ذات الأولوية والتي تمثل محاور حيوية لخدمة المواطنين . 

 

وأضاف أنه تم تكليف هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية الدورية بالاشراف والمتابعة الدورية لهذه الأعمال للاطمئنان على مدى سير العمل بها ومعدلات التنفيذ أولاً بأول والعمل على تذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم للانتهاء من تلك الأعمال في المواعيد المحددة مسبقًا وفقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية مؤكداً على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتسهيل الأعمال وتذليل العقبات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

رصف الطرق مركز القوصية الدير المحرق التمساحية محافظ أسيوط رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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