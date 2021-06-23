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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قرار وزاري بالسماح باستيراد فضلات ونفايات الزجاج

استيراد فضلات ونقابات
استيراد فضلات ونقابات الزجاج

كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة عن صدور قرار من وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع بالسماح باستيراد كسر الزجاج من فضلات ونفايات زجاجية ودخوله ضمن قائمة السلع المسموح باستيرادها مستعملة.


وقال ان شروط الاستيراد وفقا للقرار الوزاري هو ان ترد للمصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة نشاط انتاج الزجاج والا تشتمل على الزجاج المكسر من المصابيح الأشعة المهبطية وغير ذلك من الزجاج المنشط .

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وتابع: وأن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوى على أى من الملوثات أو المكونات التي تكسبه صفه من صفات الخطورة الواردة بالملحق الثالث من اتفاقية بازل من حيث السمية , القابلية للاشتعال , التفاعلية , النشاطية , التآكل بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها او بتركيز يكفى لإظهار إحدى هذه الصفات على ان تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي وان ترد الرسائل المستوردة من فضلات ونفايات الزجاج في عبوات تسمح بالفحص والمعاينة وأن يتم فحصها إشعاعيا من قبل هيئة الطاقة الذرية.

 

خالد ابو المكارم المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية نفايات زجاجية الهيئة العامة للتنمية الصناعية نقابات الزجاج

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