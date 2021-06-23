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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في ذكرى رحيله .. الشيخ أبو العينين شعيشع "عبقري التلاوة".. فيديو

الشيخ أبو العينين
الشيخ أبو العينين شعيشع

عرضت قناة " تن " تقريراً بعنوان ، في ذكرى رحيله.. الشيخ أبو العينين شعيشع "عبقري التلاوة".

ووفقاً للتقرير ، أن القرأن الكريم و تلاوته في العالم العربي من أعظم الأصوات فيها و أكثرها تميزاً كانت أصوات مصرية من بينهم القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع، حيث أن اليوم يوافق الذكرى الـ 10 لوفاته.

وأكد التقرير، أن الشيخ أبو العنين شعيشع ولد في يوم 22 أغسطس من عام 1922 في محافظة " كفر الشيخ" وكان من صغره و هو يقوم بحفظ القرأن الكريم و تم اكتشاف موهبته مبكراً.

وذاع صيت أبو العينين شعيشع وهو في سن صغيرة من خلال السماح له بتلاوة في حفل أقيم في مدينة المنصورة سنة 1936 ، و بعدها بحوالي 3 سنوات دخل الإذاعة المصرية تحديداً في سنة 1939، و هذا كان أثناء إحياء ذكرى وفاة أحد كبار علماء الأزهر الشريف.

وسمعه وقتها الشيخ عبدالله عفيفي الذي كان إمام الملك ، و أعجب به و قرر تقديمه للإذاعة المصرية و بالفعل تعاقدت الإذاعة معه وكان يعد أصغر قارئ للقرآن حينها و كان عمره 17 سنة.

أول قارئ مصري يقرأ بالمسجد الأقصى

وكان الشيخ أبو العينين شعيشع متأثرا بتلاوة الشيخ محمد رفعت وكان على علاقة وطيدة به ، و استعانت به الإذاعة لإصلاح الأجزاء التالفة من تسجيلات الشيخ رفعت وكان أول قارئ مصري يقرأ بالمسجد الأقصى.

كما أوضح التقرير أن "شعيشع" زار سوريا و العراق في الخمسينيات و عين قارئاً لمسجد عمر مكرم سنة 1969، ثم لمسجد السيدة زينب في عام 1992، و تم وفاته في يوم 23 يونيو 2011.

 

استمع للتلاوة الأخيرة للشيخ أبو العينين شعيشع  التي أبكت كثيرين

 

 وكانت الآية التاسعة من سورة القصص: "وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ"،  وقد تلاها القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، بطريقه كانت سببا في شهرته بين قارئي القرآن في مصر والعالم الإسلامي، حتى أنه تم نشر فيديو على موقع يوتيوب، بعنوان "أبو العينين شعيشع والتلاوة المشهورة من سورة القصص"، نظرا لروعة صوته وأداءه وعذوبته.

الشيخ أبو العينين شعيشع،  تحل اليوم ذكرى وفاته التاسعة إذ توفي في 23 يونيو 2011 وقد ولد رحمه الله في أغسطس 1922، ، وهو قارئ قرآن مصري.

 ويعد أحد أعلام هذا المجال البارزين، من مواليد مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، دخل الكتاب وحفظ القرآن الكريم في عامين، وقد سمعه ذات مرة شيخ الكتاب "يوسف شتا" وهو يقرأ القرآن فتنبأ له بمستقبل عظيم مع قراءة القرآن، ولما بلغ عمره 14 عامًا اشتهر بصوته وقراءته للقرآن في كفر الشيخ والبلاد المجاورة.

الشيخ أبو العينين شعيشع عبقري التلاوة القران الكريم حفظ القرآن الكريم ذكرى رحيل

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