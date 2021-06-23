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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم على مستشفى أفغاني وطالبان تسيطر على بلدة حدودية في الشمال

هجوم على مستشفى أفغاني
هجوم على مستشفى أفغاني

أطلق مسلحون، يشتبه أنهم من مقاتلي حركة طالبان، قذيفة على مستشفى في أفغانستان، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن حريق أحدث دمارا واسعا، وأتى على لقاحات مضادة لمرض كوفيد-19ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى، وفق قول مسؤولين حكوميين وفقاً لـ"رويترز".

وسيطر مقاتلو طالبان على بلدة شير خان بندر شمال أفغانستان، وهي ميناء جاف على الحدود مع طاجيكستان، ففر موظفو الجمارك وأفراد الأمن إلى مناطق آمنة على الجانب الآخر من الحدود.

وتصاعد القتال بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة طالبان في الأسابيع الأخيرة، وسيطر المسلحون على مزيد من الأراضي في وقت تستعد فيه آخر قوات دولية تقودها الولايات المتحدة لمغادرة البلاد بعد قتال استمر نحو عقدين.

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ونفى المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، مسؤولية الحركة عن الهجوم على المستشفى، الواقع في إقليم كونار الشرقي، والذي قال مسؤول الصحة بالإقليم إنه تسبب في خسارة إمدادات مهمة.

من جانبه، قال مسؤول الصحة في الإقليم، عزيز صفي: ”أنواع مختلفة من اللقاحات، منها جرعات لمكافحة شلل الأطفال وكوفيد-19، دمرت في الحريق“.

وسجلت أفغانستان 4366 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 ونحو 107957 إصابة حتى اليوم الأربعاء.

ويقول العديد من مسؤولي الصحة إن الأعداد الحقيقية لإصابات ووفيات الفيروس أعلى بكثير على الأرجح، لكن العديد من الحالات لا تسجل بسبب نقص الفحوص.

وقال حرس الحدود في طاجيكستان، في بيان صدر بوقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، إنه سمح لنحو 134 من أفراد الأمن الأفغان بدخول البلاد من شير خان بندر التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن مدينة قندوز.

وقال مسؤولون أفغان إن مسلحي طالبان استولوا على ذخيرة ومركبات مصفحة في البلدة بعد أن سلمتها السلطات للمقاتلين.

وستكون خسارة البلدة التجارية بمثابة صفعة للحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة التي تجاهد لوقف تقدم قوات طالبان في أنحاء مختلفة من البلاد.

طالبان أفغانستان هجوم تفجير مستشفي أفعاني

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