عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الروسي : نشر الصواريخ الأمريكية في آسيا يشكل تهديدًا لنا

صدى البلد

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن نشر الصواريخ الأمريكية متوسطة المدى في آسيا يشكل تهديدًا للمناطق الشرقية لروسيا.


وقال الوزير الروسي في كلمة له بمؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي اليوم الأربعاء: "من وجهة النظر العسكرية، فإن الجمع بين عنصر الضربة الصاروخية ووسائل الدفاع المضادة للصواريخ يمكن أن يغير ميزان القوى ليس في المنطقة فحسب، بل وفي جميع أنحاء العالم أيضا". 


وأضاف شويجو:" إذا تم اتخاذ قرار بشأن نشر صواريخ متوسطة المدى في آسيا، فإن هذا الوضع سيشكل تهديدًا للمناطق الشرقية من روسيا". 


وتابع:"هناك اتجاه آخر في السنوات الأخيرة وهو النشر على نطاق واسع لأنظمة الدفاع الصاروخي واقترانها بأسلحة هجومية، ولقد أشار الخبراء الروس غير مرة إلى الدور المزعزع للاستقرار من قبل أنظمة الدفاع الصاروخي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كما تم تأكيد تقييماتنا للوضع بشكل كامل في أوروبا ، حيث يتم تقديم نظام الدفاع الصاروخي الإقليمي الآن كأحد عناصر احتواء حلف "الناتو" لروسيا ". 


وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أنه يتم في أوروبا وفي جنوب شرق آسيا إنشاء مجموعات متقدمة عالية الجاهزية ويجري نشر مجموعات طيران ضاربة وحاملات الطائرات وتشارك سفن دول حلف الأطلسي بشكل متزايد في مناورات بحرية، موضحا أن هذا يزيد من خطورة وقوع حوادث في سياق الأنشطة العسكرية. 


ويناقش مؤتمر موسكو للأمن الدولي في دورته التاسعة في الفترة 22 ــ 24 يونيو الجاري قضايا الاستقرار الاستراتيجي والأمن العالمي والإقليمي في أوروبا وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط ومشاركة الهيئات العسكرية في مكافحة وباء "كوفيد-19" .

وزير الدفاع الروسي الصواريخ الأميركية اسيا شويجو روسيا اوروبا

ترشيحاتنا

في ذكرى مولدها.. نبذة عن حياة أم المصريين هدى شعراوي

Oppo A92 أحد أفضل هواتف أوبو 2021.. سعر ومواصفات

مصر الكبيرة.. صحف فلسطين تشيد بنجاح القاهرة في نزع التوتر في غزة

السياحة والآثار تحذر المنشآت والمطاعم السياحية من عدم تسجيل بيانات عمالها بالمنظومة الأمنية

يحسن المزاج وينقص الوزن.. فوائد الشاي بلبن

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد خطاب الجبلاية .. الكاف يبحث تقديم موعد نهائى دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

أبرزها ممارسة أفعال مخلة..9 حالات لغلق المحلات فى قانون المحال العامة

قابلة للزيادة.. تفاصيل جديدة عن أسعار البنزين| تطبق أول يوليو

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 23-6-2021

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عالم ثالث في عاصمة النور.. حديقة إيول بؤرة للمخدرات والتسول والإجرام بباريس

مرتضى منصور يعلن عودة صفحته الرسمية: "انتظروا فيديو مهم"

الزمالك يهزم المقاصة بثنائية أوباما ويتأهل لنصف نهائي الكأس .. صور

احذر.. 3 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية قاتلة

فيديو

بعد الحكم عليها غيابيًا .. ماذا قالت حنين حسام لـ الرئيس السيسي؟

فيديوجراف .. هيئة السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادثي قطاري الإسكندرية وحلوان

فيديوجراف.. تفاصيل سرقة حماة تامر حسني في مدينة 6 أكتوبر

فيديوجراف.. عماد متعب يكشف تفاصيل حالته الصحية

المزيد

ساحة رأي

طلعت القاضي يكتب: الأهلي بين السكون وضجيج الأزمات

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ