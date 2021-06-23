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أخبار البلد

السياحة والآثار تحذر المنشآت والمطاعم السياحية من عدم تسجيل بيانات عمالها بالمنظومة الأمنية

عادل المصري رئيس
عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

حذَّرت  وزارة السياحة والآثار، المنشآت والمطاعم السياحية من عدم قيامها بتسجيل بيانات العاملين بمنشآتها بقاعدة بيانات المنظومة الأمنية بوزارة السياحة والآثار.

 

وقال عبد الفتاح العاصى ، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية ، فى كتابه إلى غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، إنه يجب على كافة أعضاء الغرفة سرعة إتمام التسجيل لعمالها، مؤكداً أن هناك لجاناً من قبل الوزارة ستقوم  بالمرور والتفتيش على المنشآت لفحص تسجيل العاملين وسيتم إصدار قرارات بمعاقبة  المنشآت  التى لم تُسجل أحداً أو سجّلت جزءاً قليلاً جداً من العاملين بها، وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 1973 فى المادة  الـ 19 والذى منح وزارة السياحة الحق فى وقف نشاط وإغلاق المنشآة فى حالة عدم الإدلاء أو الامتناع عن تقديم أي بيانات لمفتشى الضبط القضائى أو أن يحولوا دون قيامهم بمهام عملهم على الوجه الأكمل .

 

وأشار مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية ، إلى أن هذا المشروع والمنظومة يتم تنفيذها تحت إشراف رئاسة الجمهورية والجهات المختصة “وزارة الداخلية قسم تكنولوجيا المعلومات ، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، ووزارة السياحة والآثار، وغرفتى المنشآت الفندقية والسياحية”.

 

وأضاف أنها تأتى أيضاً تنفيذاً وتفعيلاً للقرار الوزارى رقم 537 لعام 2014 والمُعدل بالقرار الوزارى رقم 62 لعام 2019 بإعادة تشكيل اللجنة السياحية ، والخاص بإلزام جميع المنشآت السياحية والفندقية بإدراج بيانات عمالها وتدريب عدد من المسئولين بها على إدخال بيانات البرنامج الخاص فى قاعدة بيانات العاملين بالقطاع السياحي.

 

وأكد  العاصى، أن الوزارة قد رصدت  قيام بعض المنشآت بتسجيل عدد قليل جداً من العاملين بالمخالفة للقرار الوزارى، وإنه نظراً للأهمية القصوى لتسجيل العاملين بالمنشآت السياحية من الناحية الأمنية فى قاعدة بيانات العاملين بوزارة السياحة، فلن تتهاون الوزارة فى عمليات تسجيل المنشآت لعمالها فى هذه المنظومة.

 

من جانبه ناشد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الجمعية العمومية  للغرفة ، سرعة إتمام عمليات التسجيل لعمالها ، لتجنب صدور قرار بمعاقبة المنشأة، مشيراً إلى أن البيانات المطلوبة من المنشآة فى الوقت الحالى اسم العامل رباعى، وأسم الأم ثلاثى، والعنوان بالكامل ، والرقم القومى ،وصورة بطاقة الرقم القومى ،وصورة شخصية حديثة .

 

وأكد المصرى أنه  فى حالة مخالفة المنشآة لهذه التعليمات والتوجيهات سيتم توقيع عقوبات عليها ، وستضطر الغرفة آسفة بوقف إجراء إى معاملات لها ومعها لحين رفع الإيقاف.

 

وأشار المصرى إلى أن الغرفة قد قامت بمخاطبة أعضائها من خلال كتب دورية تم تعميمها على الجميع أكدت فيها على ضرورة تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين بجميع المنشآت والمطاعم السياحية، على وجه السرعة، وإدراج هذه البيانات على النظام المخصص لذلك  والمعروف بأسم المنظومة الأمنية.

 

وأوضح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، أن بعض العاملين بالقطاع تصدر عنهم جرائم، ولا يمكن استمرارهم فى القطاع بعدها، لافتاً إلى أن المشروع سيشمل ملفاً كاملاً عن العاملين بالقطاع، ليلجأ له صاحب المنشآة، أو الفندق، أو الشركة حال إقدامه على تعيين موظفين جدد.. لبيان صلاحيته من الناحية الأمنية  للعمل بالنشاط السياحى من عدمه .

 

وشدد المصري، على أن المشروع سيساعد على إبعاد جميع الأفراد المتجاوزين عن القطاع، مما يساعد على تحسين صورة مصر أمام الوافدين.

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