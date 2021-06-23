غرفة صناعة الملابس: تحسن ملحوظ في حركة البيع بالسوق المحلية

أكد رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات الدكتور محمد عبد السلام أن السوق تشهد حاليا تحسنا ملحوظا في حركة البيع، مشيرا إلى الاقتراب من استعادة الوضع قبل ظهور فيروس كورونا، متوقعاً ارتفاع نسبة المبيعات خلال الفترة القادمة مع فترة الإجازات والأعياد.

وأضاف عبد السلام - في بيان للغرفة - أنها تعمل على مساندة ودعم العديد من المعارض المتخصصة في قطاع الملابس والمفروشات خلال الفترة المقبلة، يأتي في مقدمتها معرض نيللي كيدز، والذي سيقام خلال الفترة من 2 إلى 4 يوليو القادم بقاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر، وأن تلك المعارض تعد قنوات تواصل مهمة بين المصنعين والتجار، حيث تسمح للمصانع الأعضاء بالغرفة، في عرض منتجاتهم على التجار المحليين أو أصحاب المكاتب الخارجية، وتساعدهم في إبرام العديد من التعاقدات الجيدة للموسم الجديد بأفضل الأسعار، ويتراوح أعداد المترددين وزوار المعرض إلى ما يقرب من سبعة آلاف تاجر أو أصحاب محلات صناعة ملابس الأطفال ومستلزماتها.

من جانبها، أكدت عضو مجلس إدارة الغرفة بهية مدحت نظيم أن المعرض يمتلك جميع مقومات النجاح، يأتي في مقدمتها اختيار التوقيت المناسب ومشاركة أكبر مصانع متخصصة وتوفير الوقت الكافي لتسليم التجار ملابس العيد والتنظيم المتميز والاهتمام بالتسويق الالكتروني مع اتباع الإجراءات الاحترازية خلال المعرض، والتزام المشاركين والزوار بارتداء الكمامات واستخدام المعقمات بشكل دائم، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي لضمان سلامة الجميع وتوفير خطوط مواصلات لنقل الزوار من الميادين العامة .