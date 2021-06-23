يحسن المزاج وينقص الوزن.. فوائد الشاي بلبن

هناك العديد من الفوائد الصحية لشرب الشاي بلبن؛ حيث إن إضافة الحليب إلى الشاي لا يجعله أكثر مذاقًا فحسب ، بل يجعله مفيدًا ولك لأنه مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي هي التي تجعلها مفيدة.

فوائد الشاي بلبن

ويحتوي الشاي بلبن على محتويات هامة تجعله مشروبا صحيا، كـ الكربوهيدرات والمعادن والكالسيوم، وهي مكونات هامة لوظائف الجسم، وفيما يلي سنقوم بذكر 10 أسباب وراء ستجعلك تشرب الشاي بلبن، وفقا لما نشر في موقع innovativehomecare، وتشمل :





1- يقوي الجسم :

وبصرف النظر عن المركبات المذكورة أعلاه ، يحتوي الحليب على الكثير من المكونات المختلفة؛ حيث ان الشاي بلبن يقوي الجسم بفضل محتواه من الكالسيوم يجعل العظام أقوى بحيث يمكنك القيام بأنشطته اليومية بكفاءة.



2- مصدر عظيم للطاقة :

ويعتبر كأس الحليب مصدر هام للطاقة، كما أن محتوى الكربوهيدرات ، مثله مثل الحليب، يجعل الجسم أقوى ، مما ينتج عنه الكثير من الطاقة لذلك يمكن فعل المزيد بعد شرب الشاي بلبن.



3- بشرة أكثر نعومة :

ويجعل الشاي بلبن بشرتنا تبدو مشرقة وجيدة . لذلك ، فإن الفوائد الصحية للحليب ليست فقط لجسمنا ، بل لبشرتنا أيضًا.



4- يقلل من الإجهاد :

في أغلب الأحيان عندما تشرب الشاي بلبن ، ستكون أقل شعورا بالتوتر في أي موقف لأن الحليب نفسه يقلل من التوتر.، وينعش الجسم بفضل مادة الكافيين أيضًا .



5- مضاد للالتهابات :

يحتوي الشاي بلبن على عامل مضاد للالتهابات يعمل كمضاد للأكسدة في الشاي.



فوائد الشاي بلبن



6- يساعد في إنقاص الوزن :

وإذا كنت ترغب في إنقاص الوزن ، فإن الشاي بلبن يعمل أيضًا كعامل غذائي من مادة البوليفينول والكافيين، ويوجد مركبات في الشاي بالحليب تساعد على إنقاص الوزن.



7- مقاوم للضغط :

بصرف النظر عن تقليل التوتر ، يعمل الشاي بلبن كمضاد للأكسدة أيضًا ، ويقاوم الإجهاد.



8- يحسن المزاج :

ويحتوي الشاي بلبن على عنصر يسمى I-theanine ، والذي يعزز المزاج الجيد ويحسنه.



9- يخلق شعورًا إيجابيًا دائمًا :

يتمتع الشاي بلبن بمذاق جيد ونكهة مميزة تمنحك شعور إيجابي بمجرد التفكير في جميع الفوائد الصحية التي يجلبها شاي بالحليب هو بالفعل سبب كاف للشعور بالرضا أثناء شربه.



10- يعزز صحة القلب :

إذا كنت تشرب أكثر من 3 أكواب من الشاي بلبن، يمكن أن يقلل ذلك من خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقًا لصحيفة ديلي تلغراف ، يمكن للشاي وحده تقوية العظام.



يعتبر الشاي بلبن بديلاً للصودا إذا كنت تشرب هذا المشروب بانتظام. ولكن على الرغم من فوائد الشاي بالحليب الصحية ، لا يزال من الضروري معرفة ان الإكثار من شرب الشاي بالحليب يمكن أن يؤدي إلى حالات صحية معينة مثل مرض السكري، والأرق، والإمساك، وظهور البثور لأصحاب البشرة الدهنية.