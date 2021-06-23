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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقل 657 عضو هيئة تدريس بالجيزة لتخصصات أخرى بعد حصولهم على شهادة الصلاحية

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بنقل 657 عضوا من أعضاء هيئة التعليم شاغلى وظائف المعلمين وكل ما يعادلها من وظائف الإخصائيين الإجتماعيين والأخصائيين النفسيين وأخصائى التكنولوجيا وأخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين حصلوا على شهادة الصلاحية اللازمة للنقل الى التخصصات والمواد الأخرى والوظائف والمراحل التعليمية المختلفة المستحقة لكل منهم وذلك بعد التحقق من استيفائهم باقى متطلبات النقل طبقاً لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية .

نقل 586 معلما بالتعليم العام 

وشمل قرار محافظ الجيزة نقل 586 معلم بالتعليم العام و 71 معلما بالتعليم الفنى من أعضاء هيئة التعليم المشار اليهم بالدرجة الوظيفية المقيدين عليها .

كما ضم قرار محافظ الجيزة نقل معلمى التدريبات المهنية بالتعليم الفنى الصناعى من جملة دبلوم الدراسات التكميلية والحاصلين على مؤهل عال تربوى أو مؤهل عال يصلح للتدريس بالتعليم الفنى الصناعى أثناء الخدمة إلى معلمى المواد ( العملية / العلمية ) معا مع الاحتفاظ بالدرجة الوظيفية المقيدين عليها .

ومن جانبه أكد المحافظ إن القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للإرتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والأهتمام بأعضاء هيئة التعليم والحرص على دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا.

وأشار إلى أن قرارات النقل جاءت وفقا للقرار الوزارى للسيد وزير التربية والتعليم بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة لنقل أعضاء هيئة التعليم شاغلى وظائف المعلمين وكل ما يعادلها من وظائف إلى التخصصات والمواد الأخرى بعد حصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة للنقل .

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