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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في أقل من دقيقة .. طريقة حجز تذاكر معرض الكتاب مجانًا

معرض الكتاب
معرض الكتاب

أطلقت وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم، المنصة الرقمية الخاصة بالدورة الـ 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي يتم من خلالها حجز تذاكر زيارة المعرض، في ظل ظروف فيروس كورونا.

 

ونرصد في هذا التقرير طريقة حجز تذاكر المعرض مجانيًا عبر المنصة الإلكترونية في أقل من دقيقة، وذلك عبر السطور التالية:

 

 بدأ أمس الثلاثاء 22 يونيو حجز تذاكر الدخول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب للجمهور ويستمر حتى آخر أيام المعرض 15 يوليو المقبل، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

 

الدخول على موقع معرض القاهرة الدولي للكتاب بشكل مباشر من هنا، أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث «جوجل».

 

الضغط على خيار "احجز تذكرتك".

 

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة «الاسم- رقم الهاتف- البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية- النوع»، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة.

 

بعد الانتهاء من عملية التسجيل، سيجري إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتساب للرقم المُسجّل، ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني، تحتوي على بوابة الدخول واليوم المُحدد للزيارة.

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