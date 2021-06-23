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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د.أميرة مجدي تكتب: كيف تحقق هدفك

صدى البلد

هناك العديد من قصص النجاح والفشل في محيط حياتنا، و هناك من لديه ارادة و عزيمة وثبات لتحقيق هدفه، وهناك من هو مستسلم و انهزامي يترك هدفه بمجرد ما ظهر أمامه عائق لتحقيق هدفه دون محاوله منه لإيجاد حلول لهذا العائق.
إليكم سبع خطوات لتحقيق هدفك:
(١) تحديد الهدف وجذبه.
هناك في علم الطاقة جذب الأحلام و الأهداف عن طريق التفكير فيها و التخيل أن الهدف قد حدث و انت سعيد لتحقيقه، فعليك بتحديد الهدف ثم جذبه إليك بأفكارك.
(٢) تقسيم الهدف إلي أجزاء و معرفة الصعوبات التي تمر بها.
مثلا تريد أن تفتح شركة للدعاية و الإعلان فعليك بجمع المعلومات عنها و عمل دراسة كاملة لها و تقسيم مهامها إلي خطوات للتنفيذ و من ثم معرفة الصعوبات التي قد تواجهك و إيجاد بديل لها.
(٣) استعراض ما حققته و تقديمه مكافأة لنفسك.
عليك عند تنفيذ كل خطوة أن تُكافي نفسك كي تشعر بالسعادة و نستمد طاقة إيجابية و تستعد للخطوات القادمة.
(٤) الثبات و الإرادة و العزيمة و اختيار الشريك.
عليك دائمًا أن تشجع نفسك بعبارات مثل (سوف تنجح، ستحقق ما تتمني) و تجعل هذا الهدف جزء من حياتك اليومية حتي تتعود عليه و يصبح حقيقة.
اختيار شريكك يجب أن يكون شخص ايجابي لا يحبطك يحفزك علي النجاح.
(٥) تقبُل الفشل وإدارة الوقت.
ضع خطة زمنية لتحقيق مهامك اليومية حتي لا تشعر بالملل وتيأس من تحقيق هدفك.
تقبل الفشل بروح رياضية و خُذ راحة بعض الوقت لتجدد نشاطك و أفكارك ثم تعود لتجد حلول أخري.
(٦) إلتزم بهدف واحد فقط.
لا تشغل بالك بتحقيق الكثير من الأهداف حتي لا يختلط الأمر و تُشتت نفسك و تجد صعوبة في تحقيق ما تتمني.
(٧) جني ثمار تعبك.
خططت و بذلت مجهود لتحقيق هدفك و أنجزت الكثير من الخطوات و تحديت الصعوبات التي واجهتك فعليك جني ثمار تعبك و تنتظر من الله تحقيقه لأن الله ( لا يطيع اجر من أحسن عملًا ) فعليك بالسعي و الثقة بالله و الثقة بنفسك حتي تجني ثمار جهدك.
 

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