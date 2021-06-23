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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

مصنوعة من الألماس.. ياسمين صبري تتزين بأغلى الساعات والمجوهرات

صدى البلد

ياسمين صبري تتميز في إطلالاتها المختلفة بساعات من ماركات عالمية يتجاوز سعر بعضها المليون التي تتميز بذوقها الرفيع في الأزياء وقطع المجوهرات التي تتزين بها.

ساعات ياسمين صبري


ظهرت ياسمين صبري بأقراط فخمة وقيمة من CHANEL وصل سعرها 1351 دولارا وفستان من DIOR بلغ سعره 5000 فرنك سويسري أي ما يقرب من 90 ألف جنية مصري.


مجوهرات ياسمين صبري


ظهرت ياسمين صبري في عدد من  الصور بإطلالة فخامة و أنيقة حيث ارتدت تي شيرت أبيض مطبوع  و ذا أكمام مكشوفة  وكان من دار الأزياء العالمية DIOR وقد بلغ سعره 850 يورو.
لفتت ياسمين صبري الأنظار في الصور بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوار الرائعة، حيث ظهرت بأقراط فخامة و قيمة من CHANEL، ووصل سعرها 1351 دولار أمريكي.

أسعارها باهظة


شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بـصورة جديدة ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
و تألقت ياسمين صبري بإطلالة جذابة انيقة مرتدية فستان مجسم باللون الموف ، ما حازت علي اعجاب متابعيها و جادت التعليقات كالاتي : ملكة جمال ، قمر ، جميلة جدا .

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بـصورة جديدة ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و تألقت ياسمين صبري بإطلالة جذابة ناعمة بالبيجامة ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .
تألقت ياسمين صبري في الصور بإطلالة ملفتة، وارتدت قميص باللون البنك وذا أكمام طويلة ونسقت معه بنطلون جينز مما منحها إطلالة عصرية بسيطة.

لفتت ياسمين صبري الأنظار بمجموعة من الإكسسوار والمجوهرات الملفتة التي زادت من أناقتها وجاذبيتها، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم باللون البنك.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على تسريحة شعر الضفائر، ووضع لها خبير التجميل شريف طانيوس مكياجا صاخبا مرتكزا على الألوان الترابية التي غيرت من ملامحها.
نشرت الفنانة ياسمين صبري عدة صور لها وظهرت ياسمين صبري في الصورة بإطلالة كاجوال جذابة، مرتدية تي شيرت منقوش باللون الأسود، وبنطال جينز، وأضافت لمسة جمالية بـ اكسسوار بسيطة، وتسريحة شعرها المنسدل على كتفيها.
شاركت الفنانة ياسمين صبري فيديو جديد لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتظهر ياسمين  صبري مرتدية بدلة لامعة باللون الموف، مع قميص بنفس اللون، تاركة شعرها منسدل علي اكتافها، واعتمدت على ميك اب جذاب يبرز ملامح وجهها وعلقت ياسمين صبري علي الفيديو كاتبة: "قريبًا".
نفت الفنانة ياسمين صبري، ما تردد في الساعات القليلة الماضية عن سخريتها على أزمة الفنان محمد رمضان؛ حيث تداول الجمهور تعليقا لـ صفحة موثقة باسمها على “فيسبوك” تقول من خلاله “ضحكتني”.

 

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قالت ياسمين صبري، من خلال تدوينه لها عبر حسابها الرسمي على توتير": “ليس لدي أي حسابات على فيسبوك .. الحساب مزور وسأقوم بأغلاقه .. مستحيل أتكلم كدة مع أو على أي حد”.
نشرت الفنانة ياسمين صبري تغريده لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، عبّرت فيها عن حبها لـ "لله".
وكتبت ياسمين صبري عبر توتير: "‏أنت الحب يا الله أنت الأمان أنت الأمل أنت الطمأنينة أنت التوكل. اللهم استشعر حبي لك. 


أعمال ياسمين صبري


وكانت أحدث أعمال الفنان ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" رمضان 2020، مع النجوم: “أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.

ولمزيد من التفاصيل حول ياسمين صبري تتزين بأغلى الساعات والمجوهرات شاهد الفيديو التالي..
 

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