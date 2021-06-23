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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على أسباب إحالة لجنة مطروح التجارية بنين للتحقيق

وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح يحيل لجنة مطروح التجارية بنين للتحقيق

وكيل الوزارة فى مرور
وكيل الوزارة فى مرور مفاجئ

أحال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم الأربعاء رئيس لجنة مطروح الثانوية التجارية بنين والمراقب الأول وعدد من المراقبين والملاحظين وأعضاء الأمن للتحقيق.

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وذلك لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي ووجود مخالفات جسيمة خلال امتحانات اليوم الرابع للدبلومات الفنية والإهمال الشديد في أداء واجباتهم الامتحانية المنوطة بهم وفق القواعد والقوانين الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.


جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها وكيل الوزارة لمتابعة انتظام امتحانات الدبلومات الفنية بلجان مدينة مرسي مطروح وسط إجراءات احترازية محكمة وتدابير أمنية مشددة بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية ومجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية والمهندس نبيل نجيب مدير التعليم الفني.


ووجه سلامة العضو القانوني باللجنة بأعمال شئونه والقيام بالتحقيق في المخالفات التي تم رصدها على وجه السرعة خلال تفقد اللجان الفرعية بها مع موافاته بنتائج التحقيق لإرساله إلى الجهات المعنية في الوزارة.


وأوضح مدير تعليم مطروح أنه مستمر في جولاته الميدانية بكافة اللجان الامتحانية في أرجاء مطروح مؤكدا أن أي تقصير أو إهمال خلال الامتحانات سيواجه بعقوبات مشددة وفق القواعد والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات.

كما وجه سلامة لوكيل المديرية ومدير عام الإدارة ومدير التعليم الفني بمتابعة مسار العملية الامتحانية بلجنة المدرسة التجارية لضمان تحقيق الانضباط داخل اللجنة والالتزام باللوائح الوزارية مع الإفادة بتقرير يومي.


كان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح قد تابع فجر اليوم الأربعاء إجراءات نقل وتسفير صناديق الأسئلة الخاصة بامتحانات اليوم الرابع للدبلومات الفنية بكافة نوعياتها من مركز توزيع الأسئلة الرئيسي بمدرسة زاهر جلال الإعدادية إلى اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية بحضور المهندس نبيل نجيب مدير التعليم الفني والأستاذة جيهان محمد علي رئيس المركز والأستاذ صبري حماد والأستاذ محمد أنور مسئولي الحملة الميكانيكية والأستاذ السيد فاروق أحد مسئولي الأمن بتعليم مطروح وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير وقائية محكمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتابع وكيل الوزارة الإجراءات الخاصة بتأمين الأسئلة قبل تسفيرها إلى اللجان الامتحانية في كافة أرجاء مطروح مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسلم الأسئلة والإجابات.


وأشاد وكيل الوزارة بمجهودات رجال الحملة الميكانيكية وتحليهم بالجدية والالتزام وتقدير المسئولية منذ انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية العملية والنظرية.

محافظة مطروح اخبار المحافظات مدير مديرية التربية والتعليم امتحانات الدبلومات الفنية إجراءات احترازية ووقائية

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