أزهرية الإسكندرية : لا مشاكل في امتحان القرآن الكريم بالقسم العلمي

تفقد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، و علاء العريان الوكيل الثقافي اليوم الأربعاء أعمال امتحانات الشهادة الثانوية بلجنة بنين الإسكندرية بسموحة، والتي تضم طلاب معاهد، بنين الإسكندرية، والعلوم الإسلامية، وبنين محمد رجب، وبنين أبو العزائم، وبنين الصادق الأمين؛ لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على مستواها، حيث يؤدي الطلاب امتحان القرآن الكريم للقسم العلمي.

وأكد الشيخ أحمد هاشم على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الصحية؛ للمحافظة على أمن وسلامة الجميع، حيث تم تفقد اللجان، والاطمئنان على مستوى الامتحان، ومطابقته للمناهج المقررة، والتشديد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول مع الطلاب أو أي من المشاركين في أعمال الامتحانات، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والتطهير والتعقيم المستمر للجان، وقياس درجة الحرارة للجميع، وتوفير المناخ المناسب لأداء الطلاب لامتحانهم، مع منع الغش بكافة الطرق والوسائل المتاحة.

حضر الجولة إبراهيم المغربي مدير التفتيش المالي والإداري، والدكتور منير حسني من إدارة الكمبيوتر التعليمي بقطاع المعاهد، وعبدالحميد أحمد موجه عام الرياضيات، ومحمود خطاب سكرتير المنطقة.