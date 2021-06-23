عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ بني سويف يتابع سير العمل بكنترول التعليم الصناعي

محافظ بني سويف يزور
محافظ بني سويف يزور كنترول الدبلومات

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مقر لجنة النظام والمراقبة لدبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات" الكنترول" بالمدرسة الثانوية الميكانيكية العسكرية بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف، وذلك بحضور: الأستاذة سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم والأستاذ مصطفى يوسف عبد الهادي رئيس الكنترول واللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف

وتفقد المحافظ منظومة العمل بالكنترول الذي يعمل به نحو 600مُصحًحاُ وُمقدًري درجات معظمهم من أبناء المحافظة والباقى مغتربين من خارج بني سويف، مطمئنا منهم على سير منظومة العمل بالكنترول ،والالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من ارتداء الكمامات وترك مسافات بين العاملين بالكنترول، في ظل تداعيات  أزمة فيروس كورونا

جامعة بني سويف: اجتياز دورات القيادة شرط التعيين أو التجديد لأي منصب

من جهتها أشارت وكيل الوزارة إلى متابعة المحافظ المستمرة لسير منظومة العمل بالكنترول، الذي يشرف على أعمال تصحيح الامتحانات لعدد 32 ألف طالبا وطالبة من  3 محافظات(أسوان ،الأقصر ،المنيا)،وتشمل كنترول التعليم الفني بمدرسة الثانوية الميكانيكية العسكرية بشارع صلاح سالم، والإدارة بالمدرسة الزخرفية، وتقدير الدرجات بالمدرسة الكهربية بمدينة بني سويف

وأضاف "مصطفى يوسف" رئيس الكنترول، أنه تُجرى حاليا الأعمال الخاصة بالفرز والترقيم والتظريف لإجابات الطلاب في المحافظات الثلاث، تمهيدا للبدء في أعمال التصحيح ورصد الدرجات مطلع الأسبوع القادم، وذلك بالتوازي مع أعمال الامتحانات التحريرية التى انطلقت في التاسع عشر من يونية الجاري وتُختتم في الأول من شهر يوليو المقبل

في حين أعرب العاملون بالكنترول عن تقديرهم للمحافظ د.محمدهاني غنيم على هذه اللفتة الطبية وحرصه على تفقد الكنترول والاطمئنان على سير العمل بها  وتوجيهاته بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتهيئة الأجواء المناسبة لإنجاز أعمال الكنترول بالشكل المنضبط والدقيق ودون أية معوقات تمهيدا للانتهاء من أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لسرعة إعلان النتيجة بعد اعتمادها من الوزارة. 

حيث تفقد المحافظ منظومة العمل بالكنترول الذي يعمل به نحو 600مُصحًحاُ وُمقدًري درجات معظمهم من أبناء المحافظة والباقى مغتربين من خارج بني سويف، مطمئنا منهم على سير منظومة العمل بالكنترول ،والالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من ارتداء الكمامات وترك مسافات بين العاملين بالكنترول، في ظل تداعيات  أزمة فيروس كورونا

thumbnail (16)
thumbnail (16)
thumbnail (15)
thumbnail (15)
بني سويف امتحانات وزارة التربية والتعليم التعليم المنيا كورونا ارتداء الكمامات

موضوعات متعلقة

إزالة 569 حالة تعد على نهر النيل في بني سويف

ترشيحاتنا

مفاجأة .. بيراميدز يفتح خط ساخن مع فرجاني ساسي لحسم ضمه

لمحة عن حياة الراحل وجدي الحكيم .. صاحب خزائن أسرار الفنانين

إيران تزف بشرى لمواطنيها: أمريكا وافقت على رفع عقوبات كبيرة

ترقب في السوق المحلية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-6-2021

بالأرقام .. مسئول زملكاوى سابق يفضح فرجاني ساسي

الفلاحين: زيادة إنتاجية القمح خلال السنوات المقبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

بعد خطاب الجبلاية .. الكاف يبحث تقديم موعد نهائى دوري أبطال إفريقيا

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

مفاجأة.. ما سر مرض عماد متعب ومما يعاني ؟

قابلة للزيادة.. تفاصيل جديدة عن أسعار البنزين| تطبق أول يوليو

أبرزها ممارسة أفعال مخلة..9 حالات لغلق المحلات فى قانون المحال العامة

كواليس لقاء محمد رمضان وسميرة عبد العزيز.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصف العراق.. إسرائيل تنشر وثائق استهداف مفاعل نووي بعهد صدام لأول مرة

عالم ثالث في عاصمة النور.. حديقة إيول بؤرة للمخدرات والتسول والإجرام بباريس

مرتضى منصور يعلن عودة صفحته الرسمية: "انتظروا فيديو مهم"

الزمالك يهزم المقاصة بثنائية أوباما ويتأهل لنصف نهائي الكأس .. صور

فيديو

بعد الحكم عليها غيابيًا .. ماذا قالت حنين حسام لـ الرئيس السيسي؟

فيديوجراف .. هيئة السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادثي قطاري الإسكندرية وحلوان

فيديوجراف.. تفاصيل سرقة حماة تامر حسني في مدينة 6 أكتوبر

فيديوجراف.. عماد متعب يكشف تفاصيل حالته الصحية

المزيد

ساحة رأي

د.أميرة مجدي تكتب: كيف تحقق هدفك

د. فتحي حسين يكتب: الحياة الخاصة للمواطنين.. خط أحمر

طلعت القاضي يكتب: الأهلي بين السكون وضجيج الأزمات

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ