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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد ١١٦٧٠٩ طن قمح محلي من المُزارعين في سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، أنه تم توريد ١١٦٧٠٩ طن قمح محلي و٦٨٤٢ قمح مستورد، من المُزارعين وتسليمهم إلى صوامع وشون شركة مطاحن مصر العليا والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري.

وذلك منذ بدء عملية توريد القمح من المُزارعين يوم ١٥ من شهر ابريل الماضي حتى يوم أمس ٢٢ يونيو.

وصرح وكيل وزارة التموين في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" صباح اليوم أن بيان التوريد ليوم أمس الموافق ٢٢ يونيو الجاري جاء كالأتي:"٥٢ طن من صومعة غرب طهطا"، وذلك بإجمالي ٥٢ طن قمح محلي وارد من المُزارعين على مستوى محافظة سوهاج.

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وأوضح "إبراهيم"، أن غرفة العمليات المُشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام تتابع بصفة مستمرة لمواجهة أي مشكلة تُعيق عمليات توريد الأقماح من المُزارعين.

واشار إلى أن بمحافظة سوهاج يوجد ٣ صوامع مُخصصة لتخزين القمح بإجمالي ١١٠ آلاف طن، وهي صوامع غرب طهطا بسعة تخزينية ٦٠ ألف طن وتتبع الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وصوامع أولاد نصير بسعة ٣٠ ألف طن وصوامع البلينا بسعة ٢٠ ألف طن، بالإضافة إلى شون بمراكز "سوهاج، طما، طهطا"، كما يوجد خليتين بالصوامعة غرب بمركز طهطا كمركز تجميع إضافي سعة الواحدة خمسة  آلالاف.

سوهاج قمح توريد طهطا المزارعين صوامع

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