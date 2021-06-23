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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع اليورو والاسترليني والدينار الكويتي أمام الجنيه| تفاصيل وأسعار

اسعار العملات
اسعار العملات

استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي عند 15.59 جنيه سعر للشراء و15.71 جنيه سعر للبيع، خلال تعاملات اليوم بالبنوك العاملة بالسوق المصرية.


وجرى تداول العملة الأمريكية اليوم ببنكي الأهلي المصري ومصر بمتوسط سعري بلغ 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، في حين سجلت ببنوك الاستثمار العربي والتجاري الدولي وقطر الوطني وبلوم مصر وكريدي اجريكول 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

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وعلى صعيد بقية العملات الرئيسية، فقد ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة اليوور إلى 18.57 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع، والجنيه الاسترليني إلى 21.70 جنيه للشراء و21.89 جنيه للبيع.


واستقر الجنيه المصري أمام العملات العربية ، حيث بلغ سعر صرف الريال السعودي 4.14 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وارتفع الدينار الكويتي إلى 49 جنيها للشراء 52.12 جنيه للبيع.

كما ارتفعت أسعار الذهب عالميا اليوم الأربعاء 23-6-2021، مدعومة بتعهد جيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحاد (البنك المركزي) الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة قرب صفر لبعض الوقت ليتراجع الدولار قرب أقل مستوى في أسبوع.

وسجلت أسعار الذهب عالميا ارتفاع  في السوق الفورية بنسبة 2ر0 في المائة ليبلغ 46ر1782 دولار للأوقية .

وعلى المستوى المحلي، مازالت أسعار الذهب مستقرة عند أسعار الامس، بعد أن شهدت أرتفاع نحو 3 جنيهات خلال تعاملات أول أمس الاثنين على مستوى أعيرة الذهب المختلفة في محلات الصاغة، وذلك وسط ترقب بارتفاع الأسعار تأثرا بالسوق العالمي.

أسعار الذهب في مصر اليوم 

وبحسب أسعار الذهب محليا بلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين اعيرة الذهب نحو 661 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة بين أعيرة الذهب نحو 881 جنيها، ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا بقيمة 771 جنيها، وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 515 جنيها وفقا لما تم إعلانه عن أسعار الذهب.

سعر الذهب عالميا 

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6168 جنيها وأوقية الذهب نحو 46ر1782 دولار وكيلو الذهب نحو 881.143 ألف جنيه.

 

سعر الأهلى الاهلى المصري الدولار الأمريكى اليورو

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