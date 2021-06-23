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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة بمدينة البياضية جنوب الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قامت رئاسة مدينة البياضية جنوب الأقصر بقيادة وكيل الوزارة محمد صحصاح، بمواصلة الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وكذا تعليمات إغلاق المحال التجارية فى المواعيد المحددة.
وتم خلال الحملة التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع، ومدي التزامها بالإجراءات والتعليمات المقررة.

إزالات فى المهد بمدينة أرمنت غرب الأقصر

توقيع عقد إنشاء مشروع سكني تجاري إداري بأرمنت جنوب الأقصر


وأسفرت الحملة عن ضبط  حالة اشغال طريق، وتم إزالتها اداريا واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين و ٥ محاضر نظافة "إلقاء مخلفات فى الطريق العام" .

كما تم فض تجمع عشوائي قبل الشروع فى انشائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف . 

قاد الحملة كل من عبد المحسن ربيع نائب رئيس مجلس المدينة، بالتنسيق مع ادارات المتابعة الميدانية، والاشغالات، والنظافة والتجميل. 
كما أكد رئيس المدينة على المحال التجارية بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة طبقا لقرار وزير التنمية المحلية، وعلى المواطنين الذين يستقلون المواصلات العامة بضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية.
كما شدد رئيس المدينة على النظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.

ياتى ذلك تنفيذا لتكليفات المستشار  مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة.

ومن جانب اخر وفي إطار استمرار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر في التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد. 
 صرح العميد عبد الله عاشور رئيس المركز بأنه تم رصد مخالفة تعد على أرض زراعية .


وأوضح عاشور بأن المخالفة عبارة تعدي بعمل سملات خرسانية على مساحة ١٧٥م٢ بناحية حوض ابو سلسلة بالديمقراط بقرية المحاميد،وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة .


تمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف رئيس قرية المحاميد وسكرتير القرية ومسؤلي التنظيم ومشرف الجمعية الزراعية.
وفي سياق متصل صرح عاشور انه تم اليوم الثلاثاء  استكمال تنفيذ إزالة مخالفات التعدي بالبناء على أرض أملاك الدولة بناحية شارع الشهيد عبد الرحمن خلف العمارات السكنية بارمنت الوابورات.


كما تم أيضا رفع ٣٠٠٠م٣ انقاض تلك التعديات بمعدات الوحدة المحلية.
 

وذلك تحت إشراف مدير مرافق المركز ومشرفين وعمال المرافق والنظافة والتجميل.
 

الوحده المحلية مواجهة فيروس كورونا جنوب الاقصر مدينة البياضية المستشار مصطفي ألهم إشغال طريق حملة مكبرة

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