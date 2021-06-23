على مساحة 1621 مترا..إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

حملات إزالة التعديات

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

وأكد محافظ البحيرة، استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز المحمودية و دمنهور ورشيد، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

أسفرت الحملات عن إزالة 11 حالات تعدي على مساحة 1621 م2 عبارة عن الآتي:-

- إزالة عدد 9 حالات تعد بمساحة 1361 م بنطاق قري أريمون وفيشا بالمحمودية عبارة عن شدات خشبيه لعمل سمل خرسانى و حفر قواعد وسملات.

- إزالة حالة تعد بمساحة 160 م٢ بعزبة عبد اللاه التابعه لمجلس قرية نديبة بدمنهور

- إزالة حالة تعد بمساحة 100 م داخل الحيز العمراني بنطاق الوحده المحليه بادفينا برشيد

يذكر ان نفذت الوحدات المحلية لمركزي المحمودية و دمنهور، اليوم الإثنين، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

أسفرت الحملات عن إزالة 4 حالات تعدي على مساحة 462 م2 عبارة عن:

- إزالة حالتي تعد بمساحة 312 م بنطاق قرى أريمون وفيشا بالمحمودية عبارة عن شده خشبيه لعمل سمل خرسانى و قواعد في باطن الارض وتم ردمها.

- إزالة حالتي تعد بمساحة 150 م٢ بدمنهور عبارة عن قواعد وسملات وأسوار بالطوب الأبيض.