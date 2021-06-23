منتخب مصر لكرة اليد .. جارسيا يرفع الطوارئ لتحقيق حلم مصري جديد

يستعد منتخب مصر لكرة اليد ، للسفر إلى إسبانيا السبت المقبل ، لخوض مجموعة من المباريات الودية القوية استعدادا للمشاركة في أولمبياد طوكيو،، المقرر إقامتها خلال شهر يوليو المقبل باليابان.



ومن المقرر أن يخوضمنتخب مصر لكرة اليد ، دورة ودية دولية مع كل من إسبانيا وكرواتيا وهم اثنين من المنتخبات القوية فى أوروبا فى ظل امتلاكهما مجموعة من أبرز اللاعبين .



ويبحث جهاز منتخب مصر لكرة اليد ، بقيادة الإسبانى جارسيا باروندو إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن قبل انطلاق منافسات أولمبياد طوكيو والظهور بأفضل شكل ممكن بعد الأداء المميز الذى قدمه المنتخب فى كأس العالم الماضى .



وكانت قرعة أولمبياد طوكيو أوقعت منتخب مصر لليد ، فى مجموعة تضم كلا من الدنمارك واليابان والسويد والبرتغال والبحرين وهى مجموعة صعبة.



ويضم منتخب مصر لليد مجموعة من اللاعبين المميزين أصحاب الخبرات الكبيرة والقدرات الفنية والبدنية المميزة وعلى رأسهم أحمد الأحمر وممدوح هاشم ويحيي الدرع ويحيى خالد وأحمد هشام دودو ومحمد الطيار وكريم هنداوى وغيرهم من الأسماء المميزة القادرة على صناعة تاريخ جيد لكرة اليد المصرية بالمحافل العالمية .



وفى هذا السياق ، أكد مجدي أبو المجد، المدرب العام لمنتخب مصر لكرة اليد، أن مجموعة مصر في دورة الألعاب الأولمبية، التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال شهر يوليو المقبل صعبة للغاية .



وأضاف أبو المجد في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد"، أن منتخب مصر سيبذل قصاري جهده للظهور بشكل يليق بالفراعنة في الاولمبياد مؤكدا ان الهدف الأكبر هو تحقيق انجاز تاريخي لكرة اليد.



وأِشار أبو المجد، إلى أن لاعبي المنتخب تعاهدوا علي العودة من طوكيو بميدالية أولمبية، مؤكدا أن المنتخب سيتعامل مع كل مباراة علي حدة من أجل الوصول إلى الهدف الرئيسي وهو حصد ميدالية أولمبية .