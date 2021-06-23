بتخفيض 25%.. العربية للتصنيع تعلن موعد طرح التابلت المصرى فى الأسواق

قال المهندس أحمد محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات في الهيئة العربية للتصنيع، إن المصنع يضم 40 مهندسا لتصنيع التابلت بـ 3 خطوط، ويتم تدريبهم بشكل مستمر ومكثف لاكتساب خبرات، يشمل تدريبا من خطوط عالمية بالتعاون مع شركات يابانية وغيرها من الشركات.

وأضاف المهندس أحمد محمد عبد العزيز، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن أولى الخطوات هي تصنيع "البوردة".

وأكد رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات في الهيئة العربية للتصنيع، أنهم يمتلكون أفضل نسخة "تاب 3" يحتوى على كاميرا أمامية وخلفية وكارت وواى فاى، وبسعة تخزينية 128 وبأحدث الإمكانيات والمواصفات.



ولفت المهندس أحمد محمد عبد العزيز إلى أن أسعار التابلت فى متناول الجميع بتخفيض 25% عن السوق، خاصة أنه إنتاج مصرى، منوها لامتلاكهم نوعين و3 أنواع من اللاب توب وإنتاج 700 جهاز يوميا، ومن المتوقع أن يصل إلى 1000 يوميا نهاية العام الحالى وتوفيره فى الأسواق خلال شهر.



وأوضح رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات في الهيئة العربية للتصنيع، أنه يتم صنع اللوح الإلكترونى ثم تجميعه بالشاشة والسماعات بخط متحرك.

وشدد المهندس أحمد محمد عبد العزيز على أن جميع العاملين يعلمون جيدا جميع الخطوات الخاصة بتنفيذ مهامهم، لافتا إلى أن مصنع الإلكترونيات يسير وفق سياسة لتعميق التكنولوجيا وزيادة للمنتج المحلى وتوطينه عن طريق تدشين 2 خط إنتاج فى البداية من شركة يابانية ثم انضمام خط آخر والذين يتعاملون مع أدق مكونات "البوردة".

وأكد رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات التابع لـ الهيئة العربية للتصنيع، أن هناك تعاوناً مع كل أجهزة الدولة، موضحاً أن هناك بروتوكول تعاون مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على الشاشات التفاعلية والتابلت.

وقال المهندس أحمد محمد عبد العزيز، مؤخرا في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري، إن الشاشات التفاعلية كان عليها طلب كبير خلال الفترة الماضية، وهي شاشة فيها كل الإمكانيات الذكية بالكامل، وهي 65 بوصة ويمكن أن تتعامل مع 30 تابلت في نفس الوقت، وتتواصل مع الواي فاي وكل التكنولوجيا بالكامل لتسهيل العملية التعليمية ومشاهدة المحاضرات في نفس التوقيت.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات التابع لـ الهيئة العربية للتصنيع، أن هناك تنسيقًا بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم لتوفير الشاشات التفاعلية وأجهزة التابلت، موضحًا أن الشاشات التفاعلية بمثابة فصل ذكي، وهذا بالتعاون مع أفضل الشركات على مستوى العالم منها «Promethean - بروميثيان» الإنجليزية ومعها شركات مصرية لدمج عملية التطوير بتصميم مصري لزيادة الإمكانيات للشاشات.





وأوضح المهندس أحمد محمد عبد العزيز، أن الاعتماد على المنتج المحلي يوفر الكثير من الأموال والبنية التحتية للمدارس والجامعات الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أن هناك نية للتصدير الفترة القادمة وزيادة نسبة المنتج المحلي وبعدها التصدير، لافتا إلى أنه بعد أزمة كورونا أصبح الاعتماد على التكنولوجيا بشكل كبير، خاصة التعليم «أون لاين».

