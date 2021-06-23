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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. رقصة نبيلة عبيد بعد حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات

الفنانة نبيلة عبيد
الفنانة نبيلة عبيد

نشرت منة فضالي فيديو جديدًا للنجمة نبيلة عبيد أثناء رقصها وذلك عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت نبيلة عبيد من دبي وهي ترقص في الفيديو على أغنية لـ محمود الليثي  مما أثار إعجاب مُتابعيها.

 

ونشرت الفنانة نبيلة عبيد، صورة لها عبر حسابها على تطبيق “إنستجرام”، أعلنت من خلالها، حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

 

وكتبت نبيلة عبيد، في تعليقها على الصورة: «شكراً من القلب لحاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تفضله بمنحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي، على دعمها الدائم والكبير للفن والثقافة والمبدعين في العالم العربي.. حفظ الله دولة الإمارات العربية حكومة وشعبًا».

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كان آخر الأعمال الفنية للفنانة نبيلة عبيد؛ هو مسلسل سكر زيادة، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني في العام الماضي 2020، عبر قناة mbc مصر الفضائية. 

 

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.

 

مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد، مي الغيطي.

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